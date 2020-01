Früher als zuletzt: RTL startet «Lets Dance» noch im Februar

TV-News

Never change a winning team: RTL setztin diesem Jahr fort und verzichtet dabei auf personelle Veränderungen vor der Kamera. Wie der Sender zum Wochenende hin bekanntgab, startet die Tanzshow 2020 zudem früh wie nie. Schon am Freitag, den 21. Februar, beginnt «Let’s Dance» zur besten Sendezeit, wobei die Verantwortlichen zum vierten Mal in Folge zum Auftakt auf ein „Wer tanzt mit wem?“-Special setzen werden. Das Finale dürfte dann aller Voraussicht nach an einem Freitagabend im Mai stattfinden.Auch aus personeller Sicht bleibt in der nunmehr 13. Staffel wie bereits erwähnt alles gleich. Moderatoren sind wie in den vergangenen beiden Staffeln Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, in der Jury urteilen Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzáles über die Leistungen der prominenten Teilnehmer. Zu diesen wiederum hat sich RTL noch nicht näher geäußert, insgesamt sollen es aber auch in diesem Jahr wieder 14 Kandidatinnen und Kandidaten sein.Dass RTL für «Let’s Dance» keine grundsätzlichen Änderungen plant, ist bei einem Blick auf die Quoten der letzten Staffel wenig verwunderlich. Diese konnte im vergangenen Jahr massiv zulegen und stellte mit rund 4,2 Millionen Gesamtzuschauern im Schnitt bei rund 19,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen grandiosen Erfolg für RTL dar. „Dancing Star 2019“ wurde im letzten Juni übrigens Pascal Hens.