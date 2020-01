«Spides»: SYFY nennt exakten Sendetermin für die in Berlin beginnende Alien-Invasion

TV-News

Die Science-Fiction-Serie «Spides», die in Berlin spielt, wird im März an den Start gehen.

Schon länger ist bekannt, dass im März bei SYFY die Science-Fiction-Serieanlaufen wird, die von einer ungewöhnlichen Alien-Invasion handelt und Berlin als Schauplatz aufweist. Nun reicht der Bezahlsender aber endlich den konkreten Sendetermin nach: Die düstere Verschwörung, durch die die Grenzen zwischen Gut und Böse langsam verschwimmen, wird ab dem 5. März 2020 wöchentlich bei SYFY über den Äther gehen, und zwar stets ab 20.15 Uhr. In der Hauptrolle der Serie ist Rosabell Laurenti Sellers («Game of Thrones») zu sehen.Die erste Staffel umfasst acht Folgen. In «Spides» folgt Nora (Rosabell Laurenti Sellers), einer jungen Frau aus Berlin, die nach Einnahme der Partydroge „Blis" ohne Erinnerung an ihr früheres Leben aus dem Koma erwacht. Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der geheimnisvollen Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Nach und nach wird Nora bewusst, was mit ihr passiert, und sie beginnt eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken: Aliens versuchen mit der synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen. Je näher Nora der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihr eigenes, dunkles Geheimnis ans Licht. Denn sie ist der Schlüssel zur Invasion, die sie zu bekämpfen versucht ...Verwirklicht wurde die Serie durch Palatin Media (Executive Producer: Bernd Schlötterer) und Katapult Filmproduktion sowie Red Sun Films. Nevision, Aventin Film, Baby Giant Hollyberg und Don't Panic Production sind weitere Koproduzenten. Rainer Matsutani («Das Inferno – Flammen über Berlin») fungierte als Showrunner, gefördert wurde das Format vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Der Weltvertrieb liegt bei Palatin Media.