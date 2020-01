Neuer RTL-Donnerstag: Nur «Der Lehrer» überzeugt

Quotennews

«Sekretärinnen» und Schwestern landen streng genommen unterhalb der Sendernorm.

Es ist eine irre Geschichte; einst war nämlich die RTL-Sitcomkein Erfolg für den in Köln ansässigen TV-Sender. Weil Episoden aber unter anderem nach dem beliebten Dschungelcamp wiederholt wurden, entwickelte sich das Format doch noch zum Hit. Und so wurde spät eine zweite Staffel bestellt, die die TV-Anstalt nun erstausstrahlt. Hier allerdings wieder mit sehr überschaubarem Erfolg. Die zweite Episode kam ab 21.15 Uhr auf 11,5 Prozent Marktanteil und landete somit im roten Bereich. Immerhin: Gegenüber dem Staffelauftakt eine Woche zuvor, legte die Produktion um zwei Zehntel zu. Dafür verlor sie Gesamt-Zuschauer: Beim Publikum ab drei Jahren ging es von 1,67 auf 1,49 Millionen Fans bergab.Ebenfalls nicht richtig in Fahrt kommen will die gänzlich neue Sitcomaus dem Hause UFA Fiction. Die Serie, die schon seit Wochen komplett bei TV Now Premium verfügbar ist, erreichte mit ihrer zweiten Episode ab 21.45 Uhr im Schnitt nur 10,9 Prozent Marktanteil und somit ein wenig berauschendes Ergebnis. Die Reichweite blieb mit 1,49 Millionen gegenüber dem Lead-In unverändert. Ab 22.15 Uhr schloss RTL übrigens noch zwei Re-Runs von «Sekretärinnen» an, die mit 8,9 und 9,3 Prozent bei den Umworbenen aber kein Erfolg waren.So richtig gut lief es für den Kölner Sender also nur um 20.15 Uhr. Hier zog, der bei den Jungen einmal mehr Marktführer wurde, routiniert seine Kreise. 2,26 Millionen Menschen sahen die Erstausstrahlung, die bei den Jungen auf 16,8 Prozent Marktanteil kam. Gegenüber der Staffelpremiere in der Vorwoche verlor die Produktion aber 0,8 Prozentpunkte. Auch hier bleibt also Luft nach oben. Anfang Januar 2019 übrigens erreichten die damals neuen Folgen immer über zweieinhalb Millionen Zuseher.