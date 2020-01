ZDF triumphiert am Donnerstag mit Handball und dem «Bergdoktor»

Quotennews

Zu spüren bekam das unter anderem Das Erste. Dort musste «Charlotte Link» diesmal kleinere Brötchen backen. Der Spielfilm lief aber dennoch stark.

Zum Auftakt der Handball-Europameisterschaft gewann Deutschland deutlich gegen die Niederlande – nach 60 Minuten stand es 34:23. Das ZDF übertrug das erste Spiel der Prokop-Mannschaft live am Donnerstagvorabend und fuhr mit dem Match starke 5,15 Millionen Zuschauer ein. Ermittelt wurden 20,7 Prozent Marktanteil bei allen Fans, genau 16 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Übertragung startete um 18.15 Uhr, in der Halbzeitpause lief vor 5,12 Millionen Menschen eine kurze Ausgabe der-Nachrichten. Stark unterwegs war das Zweite dann letztlich auch zur Primetime.Ab 20.15 Uhr punktete eine neue Folge der Reihe. 6,85 Millionen Menschen schalteten den 90-Minüter diesmal ein. In der Vorwoche war eine Erstausstrahlung der Hans-Sigl-Serie auf 6,55 Millionen Zuseher bekommen; insofern legte das Format also um rund 300.000 Zuschauer zu. Die Quote stieg um satte 1,9 Prozent auf 21,9 Prozent bei Allen; bei den 14- bis 49-Jährigen gab die Produktion ebenfalls mächtig Gas. Hier wurden 11,3 Prozent Marktanteil gemessen. Das war das beste Ergebnis seit März 2018.Den Film(Das Erste) wies man in die Schranken. 4,70 Millionen Leute schalteten ein. In der Vorwoche, als Das Erste donnerstags ebenfalls auf eine Produktion aus dieser Reihe setzte, wurden noch etwas mehr als fünf Millionen Menschen damit erreicht. Dennoch: Auch Das Erste darf zufrieden sein. Mit 15,1 Prozent wurden überdurchschnittliche Marktanteile erzielt, 5,8 Prozent wurden bei den Jungen gemessen.Zudem punktete am Vorabend eine weitere-Episode. Das Quiz mit Kai Pflaume holte ab 18 Uhr und somit teilweise in Konkurrenz zum Live-Handball starke 3,96 Millionen Zuschauer ab drei Jahren (18,5%). Eine höhere Sehbeteiligung wurde zuletzt im März 2019 ermittelt.