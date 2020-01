Zimmer, Hans Zimmer: «James Bond» findet einen neuen Komponisten

Kino-News

Wenige Monate vor dem Kinostart von «Keine Zeit zu sterben» kommt es zu einem eiligen Wechsel auf der Komponisten-Position.

Hans Zimmer kann hinter eine weitere legendäre Filmreihe ein Häkchen machen: Der mehrfach preisgekrönte Komponist, der unter anderem die Musik zur «The Dark Knight»-Trilogie, Guy Ritchies «Sherlock Holmes»-Reihe und zu mehreren «Pirates of the Caribbean»-Filmen verantwortete, wird sich nun nämlich auch in die Welt von James Bond begeben. Wie 'Variety' berichtet, ist Zimmer sozusagen der wandelnde Notfallplan für die im April startende 007-MissionUrsprünglich sollte Dan Romer («Beasts of No Nation», «Beasts of the Southern Wild») die Musik zu Daniel Craigs letztem Bond-Film schreiben. Doch aufgrund von "kreativen Differenzen" hat er das Projekt verlassen, so dass nun Hans Zimmer damit beauftragt wird, den Agentenfilm rechtzeitig bis zum Kinostart mit Musik zu versehen. Es ist längst nicht Zimmers erster Einsatz als Plan B. So wurde er unter anderem bei «Lone Ranger» und «The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro» als Ersatz für andere Komponisten angeheuert, zudem arbeiteten er und zahlreiche seiner "Schützlinge" unter Hochdruck an der Musik zum ersten «Fluch der Karibik»-Teil, nachdem Alan Silvestri den Film wenige Wochen vor Kinostart verließ.«Keine Zeit zu sterben» startet am 2. April dieses Jahres in den deutschen Kinos. Zum Cast gehören neben Daniel Craig unter anderem sein «Knives Out»-Co-Star Ana de Armas, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Billy Magnussen und Rami Malek.