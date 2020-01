Primetime-Check

Wie schlug sich Kabel Eins am Sonntagabend? Wie lief es für die Filme bei RTL? Und wie kam das ZDF an?

Tagesmarktanteile der Vollprogramme Ab drei Jahren: 53%

14-49: 58,7%

Den Tagessieg am Sonntag errang erwartungsgemäß der neuemit Til Schweiger. 7,56 Millionen Menschen sahen sich ab 20.15 Uhr den Krimi an, das bescherte dem Ersten eine Sehbeteiligung in der Höhe von 21,7 Prozent. 2,16 Millionen 14- bis 49-Jährige führten den öffentlich-rechtlichen Sender zu 20,5 Prozent.schloss ab 21.45 Uhr mit 3,18 Millionen Interessenten ab drei Jahren und 0,46 Millionen Jüngeren an. Das entsprach guten 11,9 beziehungsweise mäßigen 5,7 Prozent Marktanteil. Im ZDF brachte eswiederum auf 5,36 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,52 Millionen Jüngere. Damit standen sehr gute 15,4 respektive mäßige 4,9 Prozent Marktanteil auf der Uhr. Dasschloss ab 21.45 Uhr mit 16,1 und 7,1 Prozent an, bevorakzeptablen 12,3 beziehungsweise tollen 7,4 Prozent einfuhr. 2,61 Millionen Menschen sahen sich ab 22.15 Uhr die dritte Folge der Serie an.holte für RTL wiederum 2,59 Millionen Sci-Fi-Fans. Insgesamt schauten akzeptable 8,0 Prozent des TV-Publikums rein, bei den Umworbenen kamen gute 12,3 Prozent zustande.folgte danach mit 7,5 Prozent beziehungsweise 10,8 Prozent. Die Reichweite lag bei alles in allem 1,25 Millionen Fernsehenden. ProSieben setzte derweil auf. Der Katastrophenfilm erreichte 2,14 Millionen Filmfans ab drei Jahren sowie eine Quote von guten 10,2 Prozent bei den Umworbenen. Danach zeigte ProSieben. Der Beginn des Spiels erreichte 1,17 Millionen Sportfans ab drei Jahren und tolle 13,8 Prozent der Werberelevanten. Sat.1 tanzte sich mitzu 1,41 Millionen Filmfans insgesamt und zu 0,87 Millionen Umworbenen. Das entsprach mauen 4,1 und guten 8,6 Prozent Marktanteil.Nach dem Zirkusmusical zeigte Sat.1 das Zirkusdrama. 0,71 respektive 0,32 Millionen Interessenten führten zu 3,9 und zu mauen 5,7 Prozent Marktanteil.Bei Kabel Eins fuhren diezur besten Sendezeit einer Reichweite von 1,42 Millionen Neugierigen entgegen,folgte mit 1,02 Millionen. In der Zielgruppe wurden sehr tolle 7,7 und sehr starke 8,6 Prozent Marktanteil ermittelt. RTLZWEI zeigte die filmische Biografie. 0,90 Millionen Wissbegierige schalteten ein, bei den Werberelevanten wurden akzeptable 5,0 Prozent gemessen. VOX unterhielt mitderweil 0,94 Millionen Fernsehende. Die Zielgruppenquote lag bei mauen 4,8 Prozent.