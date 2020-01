Luke Mockridge bald für Netflix im Einsatz

Vermischtes

Der Comedian macht mit dem Streaminganbieter für einen dreiteiligen Weihnachtsfilm gemeinsame Sache.



Schon in diesem Monat sollen die Dreharbeiten für das gemeinsame Projekt zwischen Netflix und Luke Mockridge beginnen, so berichtet die “Bild”. „Ende Januar beginnen die Dreharbeiten für meinen Netflix-Dreiteiler. Auf meinen Ausflug in die Schauspielerei freue ich mich sehr“, bestätigte Mockridge der „Bild“-Zeitung. Gedreht werde in und um Köln. An Weihnachten 2020 soll der Film bei Netflix veröffentlicht werden. Der Inhalt des Dreiteilers ist noch nicht bekannt. Im Regiestuhl wird dem Bericht zufolge Tobi Baumann sitzen, der mit «Der Wixxer» und «Vollidiot» bereits Kinoerfolge feierte.Im Fernsehen ist Mockridge bereits wieder am Freitagabend in der Primetime in Sat.1 zu sehen. Ab 20.15 Uhr kämpft er wieder zusammen mit zahlreichen Promis und Sportlern inum die deutsche Meisterschaft im Fangen. Mit den ersten vier Ausgaben sicherte sich der Künstler im Frühjahr 2019 solide Zielgruppen-Marktanteile zwischen ausbaufähigen 7.1 und guten 10,3 Prozent.Auch mit neuen Folgen vonsoll es weitergehen, wie wir im November bereits berichteten . Auch wenn Mockridge einen kleinen Ausflug in die Schauspielerei bei einem Streaminganbieter unternimmt, bleibt der Comedian dem klassischen TV also als Entertainer selbstverständlich erhalten.