Zahlreiche Musikformate buhlten am letzten Abend des Jahres um die Gunst der Zuschauer.

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 50,3%

14-49: 59,4%

Reichlich musikalisch ging es am Silvesterabend im deutschen Fernsehen zu. Zahlreiche Musikprogramme waren zur besten Sendezeit zu sehen; eines davon sogar live übertragen.meldete sich ab 20.15 und bis weit nach Mitternacht aus Berlin vom Brandenburger Tor. 2,99 Millionen Zuschauer waren dabei, das ZDF hat an diesem Abend ein festes Stammpublikum. Erfreulich sind die hohen Ergebnisse bei den Jungen, wo Kiwi und Kerner auf 17,2 Prozent Marktanteil und somit ein deutlich höheres Ergebnis als in den Jahren zuvor kamen. Derweil schon im November vorab produziert wurde Jörg Pilawasim Ersten. Sie erreichte 3,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 15,6 Prpzent Marktanteil – den besten Primetime-Wert. Die höchste Sehbeteiligung des Abends wurde dann aber um Mitternacht beim Feuerwerk aus Berlin gemessen, das im Ersten 5,34 Millionen Leute (22%) schauen wollten.Oliver Geissen meldete sich ab 20.20 Uhr mit seiner neuen-Ausgabe aus Köln und 1,86 Millionen Menschen schauten zu. Bei den Jungen wurden passable 12,8 Prozent Marktanteil festgestellt.Vorab verriet der Kölner Kanal in einer kurzenschon mal die Dschungelcamper der in eineinhalb Wochen startenden neuen Staffel. Das kurze Programmspecial sahen ab 20.15 Uhr 1,28 Millionen Leute ab drei Jahren – bei den Jungen lag die Quote bei weniger guten 8,2 Prozent. Zurück aber zur Musik; VOX wiederholte den kompletten Tag über und somit auch zur Primetime die Musik-Dokureiheund fuhr zur Primetime 8,6 und sechs Prozent Marktanteil ein. Insgesamt wurden 1,29 und 1,06 Millionen Fans ermittelt. RTLZWEI setzte auf seinen, der aber nicht als eine Sendung ausgewiesen wurde, sondern Stück für Stück. Die höchste Reichweite des Abends gab es um 20.15 Uhr direkt mit rund 940.000 Zuschauern, die beste Quote mit 7,2 Prozent ab 20.35 Uhr. Nach 22 Uhr sanken die Werte jedoch deutlich; dann waren teils nur noch etwas mehr als drei Prozent dabei.Filme liefen auf den ProSiebenSat.1-Sendern:undbot Kabel Eins im Primetime-Programm an; 0,93 sowie 0,61 Millionen Menschen schauten zu. Erzielt wurden gute 5,7 sowie 5,8 Prozent Marktanteil. Sat.1 schickte das ergreifendeum 20.15 Uhr auf Sendung und darf sich über gute 10,0 Prozent bei den Umworbenen (gesamt 1,26 Millionen) freuen, während ProSieben mit seinem Primetime-Film auf ähnliche 9,6 Prozent bei den Jungen und 1,20 Millionen insgesamt kam. Es lief