Spannender Quotenverlauf: RTLZWEI-Silvester-Fete erlebt Aufs und Abs

Der Sender feierte mit einigen Gesichtern von «Berlin – Tag & Nacht» im Club Matrix.

Showacts beim RTLZWEI-Jahreswechsel Mickie Krause

Mia Julia,

Die Atzen

MC Fitti (Auszug)

Der Münchner Fernsehsender RTLZWEI zeigte am Silvester-Abend wieder einige Aufnahmen von Auftritten verschiedener Künstler; dererreichte dabei sehr unterschiedliche Zahlen. Vorab vielleicht das Wichtigste: Ab fünf Minuten vor Mitternacht kam die Sendung auf rund 720.000 Zuschauer ab drei Jahren. Rund 430.000 waren davon im werberelevanten Alter und bescherten den Münchnern somit 6,2 Prozent Marktanteil. So gut lief es aber nicht den ganzen Abend über. Ausgewiesen wurde die Sendung in den Quotenlisten nicht als Einheit, sondern immer stückweise. Daher lässt sich sagen: Ab 22.10 Uhr waren die Quoten in der Zielgruppe etwa auf niedrige 3,3 Prozent gesunken, ab 23 Uhr kam RTLZWEI zum Beispiel nur auf 3,1 Prozent. In dieser Zeit war auch die Gesamt-Reichweite der Bilder aus dem Club Matrix auf unter 400.000 gefallen.Dabei startete die Fete sehr gut. Ab 20.35 Uhr etwa kam das Format auf 7,2 Prozent Marktanteil bei den jungen Leuten. Mit 0,82 Millionen Zuschauern wurde eine wahrlich stattliche Reichweite festgestellt. Sogar auf 0,94 Millionen war der Sender schon ab 20.15 Uhr gekommen, hier fiel jedoch die Quote bei den Jungen mit 4,6 Prozent noch eher niedrig aus. Das Warm-Up zur Fete, das ebenfalls aus Musikaufnahmen bestand, erreichte bei RTLZWEI am Vorabend zwischen 3,1 und 5,6 Prozent.RTL derweil lud ab 20.20 Uhr zu einer neuenmit Oliver Geissen ein. Das mehrstündige Format landete mit 12,8 Prozent oberhalb des eigentlichen Senderschnitts. Gegenüber dem Vorjahr stieg die gemessene Quote leicht um vier Zehntel. Die Reichweite bei allen, die an Silvester 2018 noch bei 2,16 Millionen lag, belief sich nun auf 1,86 Millionen. Ab 20.15 Uhr hatte RTL übrigens in einer «Neujahrsansprache» die künftigen Dschungelcamper verraten: 1,86 Millionen Menschen schauten hier zu, bei den Jungen lag die Quote bei 8,2 Prozent.