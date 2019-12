Der rbb gedenkt Manfred Stolpe

TV-News

Der langjährige Ministerpräsident Brandenburgs wird in zwei Sondersendungen thematisiert.

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ändert kurzfristig sein Programm: Aus Anlass des Todes von Manfred Stolpe wird heute, am Montag den 30. Dezember 2019, zur besten Sendezeit ein Special über den Äther geschickt. In der 15-minütigen Sondersendungwird der frühere Ministerpräsident von Brandenburg porträtiert. Später am Abend wird noch ausführlicher auf ihn eingegangen.Um 23.45 Uhr blickt nämlich die halbstündige Dokumentationzurück auf das Leben Stolpes. Die beiden Sendungen werden auch in der Mediathek des rbb verfügbar sein, das laufende Fernsehprogramm verschiebt sich entsprechend.Der SPD-Politiker wurde am 16. Mai 1936 in Stettin geboren und verstarb gestern im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit. Stolpe, der von mehreren Universitäten einen Ehrendoktortitel erhalten hat, war von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident Brandenburgs nach der Wende und von 2002 bis 2005 Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.