«Blutrote Hochzeit»: TV Now beginnt das neue Jahr tödlich

Schon zu Beginn des neuen Jahres feiert ein sechsteiliger Krimi bei TV Now seine Deutschlandpremiere.

Krimifans und alle, die bei französischen Serien liebend gern und mit großer Neugier rausschauen, müssen nicht lange warten, bis das Jahr 2020 etwas Neues für sie zu bieten hat: Schon am Neujahrstag feiert bei TV Now nämlich eine französische Krimiserie ihre Deutschlandpremiere. Das Format hört auf den Titelund stammt aus dem Jahr 2018. Die Serie umfasst sechs Episoden, TV Now veröffentlicht sie alle auf einen Schlag.Produziert wurde «Crimson Wedding – Blutrote Hochzeit» von Scarlett Production, gedreht wurde am Cap Canaille, das am Mittelmeer liegt. Erzählt wird, wie der Titel schon offenlegt, von einer tödlich geendeten Hochzeit: Sandra (Joyce Bibring) und William (Guillaume Duhesme) haben Familie und Freunde ins elegante Restaurant der Mutter der Braut eingeladen. Sandras große Schwester Alice (Alexia Barlier) ist sogar extra aus Australien angereist, um dabei zu sein. Doch wenige Stunden nach der Trauung wird Sandra am Fuß einer Klippe aufgefunden – leblos.Ausgerechnet Alices Ex-Freund Vincent (Lannick Gautry) wird von der Polizei auf diesen Fall angesetzt. Er findet schnell einen Verdächtigen, doch je tiefer er gräbt, desto mehr Geheimnisse findet er – und je mehr Geheimnisse er findet, desto ratloser wird er …