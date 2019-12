Keine majestätischen Quoten für «König der Löwen»

Quotennews

Gegenüber der Film-Konkurrenz bei ProSieben und in Sat.1 hatte RTL mit dem Disneyklassiker das Nachsehen. Bei RTLZWEI überzeugte der «Rambo»-Abend sowohl Jung als auch alt.



Zur besten Sendezeit setzte RTL auf den Disney-Zeichentrickklassiker schlechthin,. Allerdings war der Kölner Sender mit dem beliebten Familienhit am Abend nicht wirklich gefragt. Denn mit insgesamt 1,90 Millionen Zuschauern hielt sich das Interesse in Grenzen. Bei den Zuschauern ab drei Jahren generierte Walt Disneys Meisterwerk nur überschaubare 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben Simba, Timon und Pumba mit 1,07 Millionen Zusehern und 11,2 Prozent Sehbeteiligung ebenfalls blass.Im Anschluss lief es füretwas besser. Der zweite Kinderfilm des Abends stiegerte sich in der klassischen Zielgruppe immerhin auf gute 12,6 Prozent und überzeugte 0,90 Millionen junge Zuschauer zum Dranbleiben. Insgesamt kam die Pixar-Produktion auf 1,55 Millionen Zuschauer und 6,9 Prozent Marktanteil ab 22 Uhr. Somit war man beim Gesamtpublikum noch immer klar vom Senderschnitt entfernt.Am Sonntagabend war bei RTLZWEI Zeit für. Sylvester Stallone überzeugte mit seinem Ursprungsabenteuer zu Beginn der Primetime insgesamt 1,32 Millionen Actionfans zum Einschalteten. Aus der werberelvanten Gruppe interessierten sich immerhin 0,47 Millionen für den Kulthelden. Damit kam Teil Eins auf solide 5,0 Prozent in der Zielgruppe und bärenstarke 4,1 Prozent Gesamtmarktanteil.wusste danach ebenfalls 0,47 junge Zuschauer von sich zu überzeugen und kam auf sehr gute 6,7 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.blieben kurz vor Mitternacht noch 0,36 Millionen klassisch Umworbene und glänzende 10,5 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren zu später Stunde noch einmal ausgezeichnete 5,6 und vor Mitternacht überragende 10,2 Prozent drin.