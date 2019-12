Ein Original und sein Ableger: TV Now schnappt sich «90210»

Vermischtes

Gestreamt werden können ab Januar die Original-Soap und die (in Amerika glücklose) Neuauflage.

Der zur RTL-Gruppe gehörende Streaming-Dienst TV Now verstärkt sich im neuen Jahr mit zwei US-Serien aus dem gleichen Universum. Ab dem 13. Januar fügt der Dienst sowohl die 90er-Jahre-Soapals auch das Rebootzu seinem Angebot hinzu.Bei der Neuauflage handelt es sich um eine so genannte Meta-Serie. In dieser treffen sich fast alle Hauptdarsteller anlässlich eines großen Fantreffens ins Las Vegas wieder und planen ein großes Serien-Revival. Sie spielen somit sich selbst und wie sie auf ihre Rollen und das Älterwerden zurückblicken. Doch für die Dreharbeiten gilt es noch einige Hürden zu überwinden, denn verflossene Romanzen und alte Zerwürfnisse sind auch nach Jahrzehnten so schnell nicht vergessen. Die Serie besteht aus nur sechs Folgen, US-Sender FOX verlor auch recht schnell die Lust an der Idee – es gab hinter den Kulissen zum einen immer wieder Umbauten, zum anderen sank die lineare Reichweite im FOX-Programm noch während Staffel eins auf unter zwei Millionen.Darüber hinaus finden Fans ab dem dem zweiten Montag des neuen Jahres auch alle zehn Staffeln des Serien-Originals «Beverly Hills, 90210» als Box-Set auf Abruf bei TV Now. Noch einmal können Anhänger in die Geschichte rund um die Zwillinge und Teenager Brendon (Jason Priestley) und Brenda Walsh (Shannen Doherty) eintauchen, die mit ihrer Familie ins luxuriöse Beverly Hills ziehen und dort in die Welt der Reichen und Schönen eingeführt werden.