AudioNow bekommt ARD-Podcasts

Vermischtes

Darunter sind «Tagesschau in 100 Sekunden», aber auch verschiedene Talkformate.

AudioNow, die Podcast-Plattform der Mediengruppe RTL Deutschland, erweitert ihr Portfolio mit zahlreichen Podcasts der ARD, die ab sofort zur Verfügung stehen. „Wir sind sehr glücklich, dass die AUDIO NOW-Fans ab sofort auch viele beliebte Formate der ARD genießen können. Die Einbindung unterschiedlicher Inhalte in unser Angebot ist kein stumpfer Automatismus. Uns war es wichtig, die Rahmenbedingungen dafür gemeinsam mit den ARD-Kollegen festzulegen“, sagt der für Audio Now zuständige Stephan Schmitter.Im ARD-Paket für AudioNow enthalten sind Mit dabei sind etwa die Formate «Tagesschau in 100 Sekunden», der «hr1-Talk» (HR), «SWR2 Wissen» (SWR), «Die Lösung – der Psychologie-Podcast von PULS» (BR), «Die Spur der Täter» (MDR), «Wischmeyers Stundenhotel» (Radio Bremen) und «1LIVE Bratwurst und Baklava» (WDR).AudioNow wurde im März 2019 gelauncht und verbucht eigenen Angaben zufolge ständig steigende Nutzerzahlen. Tanja Hüther, Leiterin ARD-Distributionsboard: „Podcasts sind immer beliebter in Deutschland. Wir haben auf diesen Trend bereits mit der ARD Audiothek reagiert, auf der alle hochwertigen Audioinhalte, Hörspiele und Podcasts der ARD zum Abruf bereitstehen. Ergänzend zu unserer eigenen Plattform werden wir nun eine Auswahl des Podcast-Portfolios in einem ARD-Channel auf AudioNow anbieten und erreichen damit noch mehr Menschen mit unseren Inhalten – und das ohne Kosten für den Nutzer und werbefrei. AudioNow bietet ein hochwertiges Umfeld für Audio-Inhalte - wir freuen uns über die Kooperation.“