US-Schätzungen: 24 Millionen US-Kunden für neues Disney+?

Vermischtes

Damit läge der Dienst aus dem Maus-Haus klar über den Erwartungen. Ist Disney+ zudem für eine höhere Kündigungswelle bei Netflix verantwortlich?

Auch wenn es keine offiziellen und von Disney herausgegebenen Zahlen sind. Die Anzeichen, dass der US-Start des Dienstes Disney+ ein voller Erfolg ist, verdichten sich. Einer Investoren-Analyse zufolge hatte Disney+ Ende November um die 24 Millionen US-Kunden und sei verantwortlich dafür, dass Netflix eine Kündigungswelle erreichte. Für die Studie hat ein Forschungsteam von Cowen & Co. über 2500 US-Haushalte befragt und die Ergebnisse dann hochgerechnet.Sollte es stimmen, dass Disney+ bei rund 24 Millionen Kunden liegt, hätte man diese Marke schon früher als erwartet erreicht. 20 Millionen Kunden waren zunächst für Ende 2020 vorhergesagt worden. Zudem ist es interessant, welche Auswirkungen Disney+ wohl auf Netflix hat. Angeblich sollen eine Million Kunden mehr als üblich ihren Netflix-Vertrag gekündigt haben. Netflix derweil hatte in dieser Woche seine Kundenzahlen erstmals konkret nach Regionen geordnet veröffentlicht. Der Grund: Schwächelnde Werte direkt in Amerika.Im vierten Quartal will Netflix nun um 7,6 Millionen Kunden wachsen, 0,6 Millionen sollen davon aus den USA kommen. Bei den Disney+-Zahlen muss man derweil genauer hinschauen. Der Dienst ist mit zahlreichen Aktionen gestartet. So haben Verizon-Kunden den Dienst für ein Jahr komplett kostenlos erhalten. Cowen & Co. glauben, dass rund ein Drittel der Kunden den Dienst über dieses Angebot nutzen; was auch heißt, dass 66 Prozent der Kunden Disney+ auch wirklich Geld bringen.