Talk-Neustart bei ntv

TV-News

Beim Nachrichtensender wird der Montag ab Frühjahr 2020 zum großen Talk-Tag.

„ Es macht einen Riesenspaß, mit kreativen Inhaltemachern neue Wege im Talk-Bereich auszuloten. Unsere Experimentierfreude haben wir in der Vergangenheit bereits bewiesen und bauen diese Richtung jetzt weiter aus. ” ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje

Der Nachrichtensender ntv will der Programmfarbe Talkshow mehr Gewicht geben und macht den Montag zum Talk-Tag: Los geht es am 3. Februar mit. Der taufrische Talk über Zeitgeistthemen wird präsentiert von dem bekannten Moderator und Autor Micky Beisenherz. Am 10. Februar startet wiederummit dem preisgekrönten Moderator Louis Klamroth. Die Talkshow kommt dann im neuen Studiosetup daher. Beide Sendungen laufen abwechselnd auf dem prominenten Sendeplatz um 20.15 Uhr.ntv-Geschäftsführerin Tanit Koch kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit «#timeline» ein bislang einzigartiges Format an den Start bringen können und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Louis Klamroth bei Klamroths Konter auf einer neuen, unverwechselbaren Ebene fortführen werden. Beide Talk-Formate passen ideal zu ntv, sie ergänzen sich und sind wegen ihrer unterhaltsamen Relevanz eine Bereicherung für unsere Zuschauer."Beisenherz erklärt das Konzept seiner Sendung: "In «#timeline» werden wir mehr als einen schlichten Streifzug durch die verschiedenen Social Media-Plattformen bieten. Es werden auch Sujets thematisiert, die eher untergeordnet durch die Sphären des World Wide Webs wabern." In der Sendung werden zur Orientierung alle Themen auf einer eingeblendeten Timeline am Bildrand angezeigt. Produziert wird die Sendung Fernsehmacher/MHoch2, und zwar vor Studiopublikum in Hamburg. Beide Sendungen werden jeweils am selben Abend um 23.30 Uhr bei ntv wiederholt und sind zudem bei TVNOW und ntv.de abrufbar.