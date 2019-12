Populärere Stoffe als 'Unterhaltsames Arthouse': Florida zieht es ins Kino

Kino-News

Regisseur und Produzent Lars Jessen möchte die neu gegründete Florida Film nicht auf TV- und Streamingprojekte begrenzen.

Die Produktionsfirma Florida Entertainment, die unter anderem hinter den ProSieben-Formaten «Late Night Berlin» und «Joko & Klaas gegen ProSieben» steht, startete kürzlich ihre eigene Fiction-Tochter . Unter anderem wurde schon früh mitgeteilt, dass die Florida Film neue TV- und Streamingformate mit Heinz Strunk und Klaas Heufer-Umlauf plane. Doch darauf will es die Firma nicht beruhen lassen: Regisseur und Produzent Lars Jessen, dessen Produktionsschmiede Bird & Bird in der Florida Film aufging, möchte mit der Florida Film auch ins Kino gehen, wie er im Gespräch mit Quotenmeter.de verraten hat."Im Kinobereich will ich die Zusammenarbeit mit Florida Entertainment nutzen, um etwas populärer zu erzählen als bislang. Meine bisherigen Kinoarbeiten sind eher aus der Schublade 'Unterhaltsames Arthouse'", scherzt Jessen, der unter anderem «Am Tag als Bobby Ewing starb» und «Fraktus» verantwortete. Weiter sagt er: "Und ich hoffe, dass sich mir nun neue Wege eröffnen, die mir als auch dem Rest von Florida gefallen."Generell werde die Florida Film hauptsächlich im Komödienbereich aktiv sein. "Aber wir werdenversuchen, das Publikum damit zu überraschen, dass wir Dinge machen, die man von uns nicht erwartet", kündigt Jessen an. "Das ist für meinen Produktionspartner Sebastian Schultz und mich nichts Neues, so haben wir Charly Hübners sehr politischen Dokumentarfilm «Wildes Herz» gemacht. Und letztes Jahr habe ich einen «Polizeiruf 110» produziert, bei dem es überhaupt nichts zu lachen gab. Sowas wird unter der Florida Film definitiv auch vorkommen." Mehr von Lars Jessen, und wie Florida-Geschäftsführer Thomas Schmitt heute über #GoslingGate denkt, erfahrt ihr morgen, am 15. Dezember 2019, im großen Quotenmeter.de-Sonntagsinterview.