«Ostfriesensturm»: Neuer Samstagskrimi führt Klaasen in einen düsteren Fall

Am Samstag, 2. Mai 2026, setzt das ZDF seine erfolgreiche Ostfriesenkrimi-Reihe fort: «Ostfriesensturm» läuft um 20.15 Uhr. Bereits seit dem 28. März ist der Film in der Mediathek abrufbar. Diesmal beginnt der Fall für Kommissarin Ann Kathrin Klaasen (Picco von Groote) und ihren Kollegen Frank Weller (Tom Radisch) scheinbar ruhig bei einem Spaziergang am Strand. Doch ein Leichenfund in einer Ferienwohnung reißt sie abrupt aus der Idylle. Kurz darauf wird ein zweites Opfer entdeckt: Student Jakob Bauer stirbt unter ähnlichen Umständen in einem Tierpark. Die Spuren deuten zunächst auf das organisierte Verbrechen hin.
Die Ermittlungen führen zu einer gemeinsamen Bekannten der Opfer, Rena Köller (Paula Schramm). Doch als ein dritter Mord geschieht, der nicht mehr ins bisherige Muster passt, gerät die Theorie ins Wanken. Stattdessen rückt eine Nachbarsfamilie ins Zentrum der Ermittlungen insbesondere der verstörte Sohn Niklas (Juri Winkler), der mit einer Verzweiflungstat eine gefährliche Dynamik auslöst. Während Niklas auf der Flucht ist, gerät er selbst ins Visier des Täters. Für Klaasen und ihr Team beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit unter außergewöhnlichen Umständen. Regisseur Marcus O. Rosenmüller inszeniert den Film nach einem Drehbuch von Sönke Lars Neuwöhner und Sven S. Poser als vielschichtigen Thriller, der klassische Krimispannung mit psychologischen Elementen verbindet.
Ein Blick auf die bisherigen Quoten zeigt: Die Ostfriesen-Reihe gehört weiterhin zu den verlässlichen Erfolgsformaten des ZDF. Produktionen wie «Ostfriesenmoor» (Februar 2023) erreichten bis zu 7,71 Millionen Zuschauer und Marktanteile von fast 28 Prozent. Auch zuletzt lagen die Filme meist stabil im Bereich von fünf bis sechs Millionen.
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