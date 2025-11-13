Quotennews

Stefan Raab bleibt weiter schwach

Fabian Riedner von 13. November 2025, 08:25 Uhr

Bei VOX gab es eine weitere Folge mit Carola Holzner zu sehen. Die Werte waren weiterhin gut.

In der 75-minütigen «Die Stefan Raab Show» garnierte die Redaktion eine Straßenumfrage beim Berliner Olympiastadion in alter «TV total»-Tradition, und Elton besuchte Raab für eine Cross-Promo für «Unzerquizbaren», das am Wochenende bei



In den vergangenen zwei Wochen hatte das zweieinhalbstündige «stern tv» höhere Reichweiten als die Raab-Show, an diesem Mittwoch aber nicht. Dieses Mal drehte sich das Magazin mit Steffen Hallaschka um Syrer und ihre freiwillige Rückkehr, die Hooligan-Gewalt im Fußballstadion, einen kleinen Jungen mit Sehbehinderung und Nelson Müller, der Fischstäbchen kochte. 0,74 Millionen Menschen schalteten ein, das führte zu 4,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,20 Millionen möglich, sodass man auf 7,4 Prozent Marktanteil kam.



Die dritte «Doc Caro  Jedes Leben zählt»-Staffel startete vergangene Woche mit 0,96 Millionen Fernsehzuschauern und 8,1 Prozent Marktanteil. Jetzt versorgte Doc Caro bei einer Windenrettung eine verunglückte Skifahrerin im Tiefschnee und befürchtete ein Abrutschen abseits der Piste. 0,89 Millionen Menschen sahen zu. Der Marktanteil der Sendung lag bei 4,0 Prozent. In der Zielgruppe wurden 0,29 Millionen verbucht, der Marktanteil lag bei 7,7 Prozent.



Mit «Die Rettungsflieger  Hilfe aus der Luft» blieb es spannend. Die erste Wiederholung verfolgten 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren, die Geschichte aus Reutte in Tirol verfolgten 0,14 Millionen Umworbene. Der Marktanteil bewegte sich bei 5,3 Prozent. In der nächsten Folge stand eine Autokollision im Mittelpunkt, 0,28 Millionen Menschen schalteten ein. Die VOX-Show holte um 23.15 Uhr 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil wurde auf schwache 4,5 Prozent beziffert.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

