«The Summer I Turned Pretty» startet am 16. Juli

US-Fernsehen

Die Serie wird mit der dritten Staffel bei Prime Video von Amazon abgeschlossen.

Prime Video hat den Teaser zur dritten Staffel der Serieveröffentlicht. Der Teaser enthält „Daylight“ aus dem Album „Lover“ und „Red (Taylor's Version)“ aus dem Album „Red (Taylor's Version)“ von Taylor Swift. Die Amazon Original-Serie kehrt am Mittwoch, dem 16. Juli 2025, mit einer dritten Staffel mit elf Folgen zurück.Es ist das Ende ihres Juniorjahres am College und Belly freut sich auf einen weiteren Sommer in Cousins mit ihrer Seelenverwandten Jeremiah. Ihre Zukunft scheint gestart, bis einige erschütternde Ereignisse ihre erste Liebe Conrad zurück in ihr Leben bringen. Nun, an der Schwelle zum Erwachsenenalter, steht Belly an einem Scheideweg und muss sich entscheiden, welcher Bruder ihr Herz erobert hat. Der Sommer wird nie mehr derselbe sein ...Die dritte Staffel von «The Summer I Turned Pretty» wird von den Showrunnerinnen Jenny Han und Sarah Kucserka geleitet. Han, Kucserka und Karen Rosenfelt fungieren zusammen mit Paul Lee, Hope Hartman und Mads Hansen für wiip als ausführende Produzenten. Die Serie ist eine Koproduktion von Amazon Studios und wiip. Basierend auf der Bestseller-Trilogie von Jenny Han hat sich das Prime-Video-Drama zu einem kulturellen Phänomen entwickelt und die Herzen von Fans auf der ganzen Welt erobert. Die erste Staffel feierte im Sommer 2022 Premiere und wurde zur Nummer 1 am Premiere-Wochenende von Prime Video. Die zweite Staffel startete im Sommer 2023 und konnte die Zuschauerzahlen der ersten Staffel innerhalb von drei Tagen nach dem Start mehr als verdoppeln.«The Summer I Turned Pretty» ist ein Drama über mehrere Generationen, das sich um ein Liebesdreieck zwischen einem Mädchen und zwei Brüdern, die sich ständig weiterentwickelnde Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern und die dauerhafte Kraft einer starken weiblichen Freundschaft dreht. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte über die erste Liebe, den ersten Liebeskummer und die Magie dieses einen perfekten Sommers.