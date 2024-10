«Kızıl Goncalar» mischt die Türkei auf

International

Die neue Drama-Serie fährt sensationelle Reichweiten am Montagabend ein. Hinter dem ausstrahlenden Sender steckt Disney, das mit einem Regierungseklat sogar noch ein weiteres Mal für sich punkten konnte.

Als Disney das gesamte Fox-Universum übernahm, hat der Micky-Maus-Konzern zwar zahlreiche Unternehmen erworben, allerdings nicht den Firmennamen. In Deutschland ging der FOX-Kanal off air, in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde 20th Century Fox Television in 20th Television umgewandelt und in der Türkei liefen als letzte Einheit die Namensrechte aus. Rupert Murdoch hat im Jahr 2007 mit seiner New Corp. den frei-empfangbaren Fernsehkanal gegründet, der sich inzwischen fest am Markt etabliert hat. FOX ließ MF Yapim unter anderem eine regionale Version von «The Good Doctor» («Mucize Doktor») drehen, die es sogar ins spanische Abendprogramm schaffte. Seit dem 12. Februar 2024 heißt FOX jetzt allerdings NOW – und das Timing konnte gar nicht besser sein.Mitte Dezember startete die damals noch unter dem Namen FOX sendende TV-Station die Serie, die man mit „Rote Knospen“ übersetzen würde. Im Mittelpunkt dieser Serie steht Meryem, die bereits im jungen Alter mit Naim verheiratet wurde, einem Mitglied des streng islamischen Ordens Faniler. Sie verlassen nach dem verheerenden Erdbeben von 2023 ihre zerstörte Heimat in Südostanatolien und ziehen nach Istanbul, wo ihre Tochter Zeynep mit den Traditionen der Gemeinde in Konflikt gerät und die Familie in eine Krise stürzt.Die Serie mit Özgü Namal und Ozcan Deniz in den Hauptrollen startete am 18. Dezember 2023 mit 4,39 Millionen Zuschauern und wurde zum „Talk of the Town“, schließlich schalteten am 25. Dezember schon 5,85 Millionen Zusehende ein. Aufgrund des Silvesterfestes sollte eine Ausstrahlung ausbleiben, doch die türkischen Medienbehörde RTÜK führte ein Verfahren ein und sorgte für eine Gelstrafe von 275.000 Euro.Die Serie zeigt, so sagen es die türkischen Medien, den Menschen die Lebenswirklichkeit auf. «Kızıl Goncalar» wird von den Fans ebenso wie von den Gegnern geschaut. Bereits mit der dritten Folge, die am 22. Januar 2024 lief, erreichte die Serie mit 6,80 Millionen Zuschauern den ersten Platz. Zwei weitere Wochen in Folge landete das Format mit 6,99 und 6,71 Millionen Zuschauern auf dem ersten Rang. Nach drei Wochen auf dem zweiten Platz war die Serie wieder auf Platz eins. Mitte März 2024 wurde die höchste Reichweite von 7,43 Millionen Zusehende gemessen – VOD-Zuschauer und zeitversetzte Nutzung nicht eingerechnet. Am 20. Mai 2024 lief nach 19 Episoden das Staffelfinale, das 7,59 Millionen Zuschauer anlockte.Der Disney-Sender NOW, der auch in Nordzypern (382.000 Einwohner) und Aserbaidschan (10,1 Millionen Einwohner) sendet, erreicht auch dort ein Publikum. Die zweite Staffel startete am 30. September 2024, 5,32 Millionen Fernsehzuschauer schalteten bis 00.15 Uhr zu. Im Vorfeld sahen fast vier Millionen Menschen die einstündige Zusammenfassung der Show. 5,55 Millionen Zuschauer schalteten Anfang Oktober ein, am 14. Oktober behauptete sich die Serie mit 5,90 Millionen Zuschauer gegen das UEFA-Spiel zwischen Island und Türkei (11,72 Millionen), ehe die Serie vergangene Woche mit 6,08 Millionen Zuschauern wieder auf dem früheren Niveau glänzte.«Kızıl Goncalar» ist gerade deshalb ein solch großer Hit geworden, weil sich die Macher wie Şükrü Necati Şahin, Melih Özyılmaz, Ceylan Güleç und Deniz Gürlek trauen, die Gesellschaft zumindest in seriellen Erzählungen aufrütteln zu wollen. Während in Deutschland die Privatsender mit Eskapismus die Zuschauer weich betten wollten, sollten die hiesigen Produzenten härtere Bandagen anlegen und auch hierzulande wieder Stoffe verfilmen, die wirklich von Bedeutung sind.