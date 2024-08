Ein neues «Frauenzimmer»?

Quotenmeter.FM

«Amado, Belli, Biedermann» geht im September zehn Mal auf Sendung.

Vor 15 Jahren versuchte sich der Fernsehsender VOX an der Fernsehshow «Frauenzimmer», in der Bettina Böttinger, Yasmina Filali, Maite Kelly, Evelyn Holst, Hatice Akyün, Birgit Ehrenberg und Martina Brandl über verschiedene Themen talkte. Nachdem die Sendung nicht performte, nahm man nach einem Monat schon wieder Abschied.Jetzt versucht sich Das Erste an einem ähnlichen Format. Ab 16. September 2024 führen Marijke Amado, Aminata Belli und Jeanette Biedermann vorerst zehn Mal durch «Amado, Belli, Biedermann», das sich den Frauen widmen soll. Die Sendung erinnert an das US-amerikanische Format «The Talk», das bei CBS läuft oder auch «The View» bei ABC.Können die drei Frauen mit ihren Themen überzeugen? Diese Fragen stellen sich in dieser Woche Fabian Riedner und Veit-Luca Roth, die sich schon länger für eine Sendung von Frauen für Frauen aussprechen. Das Format könnte auch super im Anschluss an das «Sat.1 Frühstücksfernsehen» laufen, meint Riedner, der auch den «Brisant»-Sendeplatzwechsel durch diesen Schritt in einem anderen Licht sieht.