Rundschau

Mit «Geek Girl» landete eine HBO-Serie international bei Netflix, Disney+ startete diese Woche «The Acolyte» und «Becoming Karl Lagerfeld».

«The Acolyte» (seit 4. Juni bei Disney+)

«Becoming Karl Lagerfeld» (seit 7. Juni bei Disney+)

«Little Bird» (seit 20. Mai in der arte-Mediathek)

«Clipped» (seit 4. Juni bei Disney+)

«Geek Girl» (seit 30. Mai bei Netflix)

In «Star Wars: The Acolyte» trifft ein angesehener Jedi-Meister (Lee Jung-jae) bei der Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie auf eine gefährliche Kriegerin aus seiner Vergangenheit (Amandla Stenberg). Als weitere Hinweise ans Licht kommen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, wo bösartige Kräfte zeigen, dass nicht alles so ist, wie es scheint...Es ist 1972. Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) ist 38 Jahre alt, trägt noch nicht seine ikonische Frisur und ist ein wenig bekannter Modedesigner für „Prêt-à-porter“. Nachdem er den temperamentvollen Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), einen ehrgeizigen und stürmischen jungen Dandy kennenlernt und sich in ihn verliebt, wagt es der geheimnisvollste aller Modeschöpfer, sich mit seinem Freund (und Rivalen) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) anzulegen. Saint Laurent ist ein Genie der Haute Couture, der vom gefürchteten Geschäftsmann Pierre Bergé (Alex Lutz) unterstützt wird. „Becoming Karl Lagerfeld" taucht ein in das Paris, Monaco und Rom der 70er-Jahre und folgt der beeindruckenden Entwicklung Lagerfelds zu einer komplexen und ikonischen Persönlichkeit der Pariser Couture, der bereits von dem Ehrgeiz gepackt ist, Kaiser der Mode zu werden. Zwischen Glamour und Konflikten großer Egos, ausschweifenden Partys und destruktiven Leidenschaften, entdeckt das Publikum jetzt die Geschichte von Karl, bevor er zu dem weltweit bekannten Karl Lagerfeld wurde.1968 werden in einem kanadischen Reservat das fünfjährige indigene Mädchen Bezhig Little Bird und ihre Geschwister durch staatliche Behörden ihrer Familie entrissen und zur Adoption freigegeben. Die Kinder seien vernachlässigt gewesen und die Eltern nicht in der Lage, sie großzuziehen, so die Begründung. 18 Jahre später feiert Bezhig, die in eine jüdische Familie adoptiert wurde und nun Esther Rosenblum heißt, ihre Verlobung. Ein anscheinend perfektes Leben, doch kommen immer wieder fragmentarische Erinnerungen an ihre Kindheit und ihre Herkunftsfamilie hoch.Die Serie blickt hinter die Kulissen der rassistischen Bemerkungen eines berüchtigten NBA-Besitzers, die auf einem Band festgehalten wurden, das auf der ganzen Welt zu hören war. Die limitierte Serie zeigt die Kollision zwischen einer dysfunktionalen Basketballorganisation und einer noch weniger funktionalen Ehe sowie die Auswirkungen des Bandes auf eine Gruppe von Charakteren, die vor dem Hintergrund des verfluchtesten Teams der Liga gewinnen wollen.Die schüchterne Harriet wollte schon immer dazugehören. Doch als sie von einer Londoner Top-Modelagentur entdeckt wird, merkt sie, dass manche dazu bestimmt sind, herauszustechen.