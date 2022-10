Sehenswerte Glücksspielfilme

Kino-News

11. Oktober 2022, 18:00 Uhr

Im zeitgenössischen Kino ist das Thema Glücksspiel im Allgemeinen sehr beliebt.

21 (Robert Luketich, 2008)

High Roller: Die Geschichte von Stu Ungar (A. W. Widmer, 2003)

The Cincinnati Kid (Normal Jewison, 1965)

Betrüger (John Darl, 1998)

Casino Royale (Martin Campbell, 2006)

Kasino (Martin Scorsese, 1995)

Die Quintessenz

Viele Bilder erzählen von den Abenteuern der Hauptfigur oder sogar einer Gruppe von Spielern in einem Kasino ( https://osterreichonlinecasinos.com ). Diese Filme haben alles, was man für einen angenehmen Zeitvertreib braucht: eine interessante und rasante Handlung, Adrenalin und einen unerwarteten Ausgang der Geschichte.Wir haben Filme vorbereitet, die selbst den hartgesottensten Kinofreunden und Fans des Nervenkitzels gefallen werden.Einer der am höchsten bewerteten Glücksspielfilme, der auf wahren Begebenheiten beruht und voller Spannung, Nervenkitzel und Humor ist.Der Film basiert auf der wahren Geschichte von sechs MIT-Studenten, die von ihrem verhassten Mathematikprofessor Mickey Rosa (gespielt von Kevin Spacey) das Kartenzählen beigebracht bekommen. Nach mehreren Wochenendausflügen nach Las Vegas übernahmen sie schließlich das Kasino "The Strip" für Millionen von Dollar an Blackjack-Gewinnen. Da er nicht in der Lage ist, 300.000 Dollar für ein Studium an der Harvard Medical School aufzutreiben, beschließt der Protagonist des Films, sich dem Kartenzählerteam anzuschließen. Was daraus geworden ist, können Sie in diesem Film erfahren.Wenn Sie die Geschehnisse in der Pokerwelt verfolgen, brauchen Sie Stu Ungar nicht vorzustellen. Er ist ein berühmter Pokerguru, der als erster dreimaliger Gewinner des WSOP Main Events in der Geschichte der World Series of Poker bekannt ist. Leider verlor er den größten Teil seiner Gewinne bei den Rennen.High Roller: The Stu Ungar Story ist ein biografischer Film über das faszinierende Leben des großen Spielers Stu Ungar, gespielt von Michael Imperioli. Widmers Doku-Drama zeigt alle Aspekte des Lebens des Spielers, von der Zeit, in der er regelmäßig gewann, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sein Leben zusammenbrach. Der Film scheut keine Kosten und zeigt Stus dramatischen Aufstieg auf den Zenit des Pokerspiels und seinen ebenso steilen Fall.Der Film stellt uns die Heldentaten von Kid (gespielt von Steve McQueen) vor, der während der Großen Depression versucht, im Glücksspiel erfolgreich zu sein. Dazu muss Kid Lancey ausstechen, der als einer der besten Pokerspieler der damaligen Zeit galt.The Cincinnati Kid hat alles, was man sich von einem klassischen Pokerdrama wünschen kann: Machenschaften hinter den Kulissen, Verrat, Frauen, Waffen, Hitze der Leidenschaft. Es ist ein dynamischer Thriller, der Schritt für Schritt die Welt des Glücksspiels einer vergangenen Ära enthüllt.Es ist ziemlich schwer, einen Film über das Glücksspiel zu finden, der viel Humor und gleichzeitig einen Hauch von Drama bietet. Der Film "The Cheaters" bietet von allem etwas: eine packende, dynamische Handlung, eine hervorragende Bewertung (7,3 Sterne) und eine hochkarätige Besetzung (u. a. Matt Damon in der Hauptrolle sowie Edward Norton und John Malkovich).Der Film erzählt die Geschichte von Mike McDermott (Matt Damon), der Teddy "KGB", einen russischen Glücksspielbaron mit hohen Einsätzen, besiegen muss. Zu Hause wird McDermott von seiner Freundin Jo unter Druck gesetzt, das Glücksspiel aufzugeben. Allerdings muss er seine College-Ausbildung mit seinen Pokergewinnen finanzieren.Die Beziehung zwischen den beiden geht weiter, bis Lester (McDermotts Freund) aus dem Gefängnis entlassen wird und eine alte KGB-Schuld begleichen muss. Der Showdown findet direkt vor Ihren Augen statt, mit viel Geplänkel am Tisch und Poker-Bluff-Strategien.Casino Royale ist wohl einer der berühmtesten Glücksspielfilme aller Zeiten und beschreibt die Heldentaten von James Bond (alias 007, gespielt von Daniel Craig), der versucht, Le Chiffre (Mads Mikkelsen), einen berüchtigten Finanzier terroristischer Organisationen, zu besiegen.Nachdem der MI6 erfahren hat, dass Le Chiffre Poker mit hohen Einsätzen nutzen will, um Geld für terroristische Aktivitäten zu beschaffen, bittet er Mr. Bond um Unterstützung bei dem Versuch, ihn am Pokertisch zu schlagen. Bond demonstriert nicht nur verblüffende Bluffstrategien, sondern schafft es auch, Le Chiffres Organisation zu Fall zu bringen."Casino Royale" ist nach wie vor einer der beliebtesten und bekanntesten Filme der Bond-Reihe. Mit hervorragenden 8 Sternen auf IMDb punktet der Film auf ganzer Linie, vom coolen Glücksspiel bis zu den actionreichen Szenen.Das epische Drama des gefeierten Regisseurs Martin Scorsese, das auf dem Roman Casino: Love and Honour in Las Vegas basiert, ist eine bemerkenswerte Dokumentation von Nicholas Pileggi. Hier sehen Sie die wahren Mastodons von Hollywood: Joe Pesci, Sharon Stone und den einzigartigen Robert De Niro.Der Film zeigt die zwei Gesichter des Glücksspiels in Las Vegas: die kalkulierten und brutalen Geschäfte, die hinter den Kulissen stattfinden, kombiniert mit dem Glanz, dem Luxus und dem Glamour, den die Mainstream-Medien oft zeigen.Wenn Sie bisher noch nicht mindestens einen der oben genannten Glücksspielfilme gesehen haben, sollten Sie sich beeilen, Ihr Lieblingsessen und -getränk schnappen und sich hinsetzen. Selbst wenn Sie kein Casinokunde sind, werden Sie aufgrund der faszinierenden Handlung jedes der vorgestellten Filme bis zum Abspann mit dem Helden mitfiebern.