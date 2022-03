Glücklich werden  kann ich das aktiv angehen?

Vermischtes

Glück ist in erster Linie ein Gefühl. Wie lange es andauert, ist unterschiedlich.

Eine positive Einstellung und Techniken zum Glücklichsein

Macht Geld glücklich?

Wer eine Krise durchlebt, fühlt sich glücklos – das kann sich in Traurigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Verzweiflung äußern. Wenn Sie glücklich sind, dann halten Sie das Glück fest und versuchen die Ursprünge für Ihr Glück zu bewahren. Glück lässt sich aber auch aktiv fördern: Jeder ist anders und erreicht dieses Ziel auf verschiedene Weise. Wir gehen einigen Strategien, Glück wieder- oder zurückzubekommen, nach.Viele Menschen meinen, dass Glück von innen kommt. Das stimmt, aber es gibt sowohl Strategien und Einstellungen wie auch Input von außen, der zu Glück führt. Manchmal sind es Zufälle und günstige Fügungen des Schicksals und manchmal gewollte Entscheidungen.Zuerst können Sie Ihr Mindset überprüfen und versuchen, sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren. Das bedeutet nicht, dass alle Probleme weggeschoben werden, aber sie stehen nicht mehr im Zentrum des Denkens. Eine beliebte Praktik, um den Kopf freizubekommen, ist dasBewusstes Atmen, die Gedanken ausschalten und in einer aufrechten Körperposition verweilen: Das erfrischt und kann die Stimmung verändern. Gehen Sie allein in die Natur, spazieren Sie durch den Wald oder arbeiten im eigenen Garten. Bewegung wird von jedem Arzt empfohlen, denn sie ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch für die Seele. Rein wissenschaftlich betrachtet, setzen Sie bei körperlicher Betätigung wie Sport die berühmten Glückshormone Dopamin, Endorphin und Serotonin frei. Regelmäßiger Sport macht im wahrsten Sinne des Wortes glücklich.Eine weitere Methode ist das Ausüben von Hobbys, die Ihnen Freude bereiten und bei denen Sie Zeit mit Ihnen nahestehenden Menschen verbringen. Frischen Sie eine alte Freundschaft wieder auf und lassen Sie sich von neuen inspirierenden Gesprächen beflügeln. Wem der Job zusetzt, sollte Stress reduzieren – dieser kann Glück blockieren. Gönnen Sie sich Pausen und entscheiden Sie sich bewusst für Zeit für sich, um die Batterien – körperlich und mental – wiederaufzuladen.Materielle Dinge sind in unserer Gesellschaft entweder von der Gruppe begehrt oder – wenn ein zu großer Fokus darauf gelegt wird – verpönt. Äußere Einflüsse und Zufälle können in jedem Fall zum Glück beitragen. Wer Geld besitzt, kann sich kleine Träume erfüllen, die hauptsächlich zu zweit oder mit der Familie gemeinsam glücklich machen.Wer seinem Glück auf die Sprünge helfen möchte, setzt willentlich auf Hoffnung und kauft ein Los beim Lotterieeinnehmer Neugebauer . Die Chance auf einen Gewinn und die Spannung sind Faktoren, die ein wenig Freude bringen. Ein unerwarteter – aber erhoffter – Gewinn bewirkt dies umso mehr. Geschenke und kleine Aufmerksamkeiten machen glücklich, das kennen wir von den Feiertagen. Noch glücklicher als die Beschenkten sind oftmals die Schenkenden. Beschenken Sie einen lieben Menschen mit einem Präsent, das von Herzen kommt! Die Reaktion wird Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.Last but not least – plüschige Freunde sind Garanten für Glück. Haustiere sind Begleiter im Alltag, spenden bedingungslose Liebe und Nähe. Für alleinstehende und ältere Menschen sind sie ein Quell der Freude und werten die Lebensqualität auf. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich eine Katze oder einen Hund anzuschaffen? Vor allem Hunde haben den weiteren Vorteil, dass Sie aus dem Haus kommen. Sie müssen sich mit dem Tier befassen und erleben an der frischen Luft gemeinsame Abenteuer.Nehmen Sie Ihr Glück selbst in die Hand!