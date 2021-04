Joyn-Serientipp: «Promis unter Palmen»

Sponsored Informerical Article

Joyn-Seriencheck

13. April 2021, 07:46 Uhr

Die Show, die im vergangenen Jahr im Lockdown überzeugte, ist mit einer Runde zurück.

„Dringender Einschaltbefehl an alle Freunde der gepflegten Reality-TV-Unterhaltung: Mit Promis unter Palmen ist Sat.1 eine gute Trash-Sendung gelungen, die mit einem starken Cast und hohem Erzähltempo überzeugt“, schrieb Quotenmeter über die neue Sat.1-Show Promis unter Palmen . Luisa Schweben vom „Stern“ meinte, die Sendung sei die perfekte Quarantäne-Abwechslung. Anja Rützel vom „Spiegel“ bezeichnete die Produktion als perfektes Zusammenspiel von einfachen Casting-Show-Regeln.Die Guilty-Pleasure-Show Promis unter Palmen startete am 25. März 2020 beim Fernsehsender Sat.1 und erreichte zum Auftakt 15,5 Prozent. Bis zu 3,36 Millionen Menschen verfolgten im Durchschnitt eine Ausgabe, im Schnitt waren 1,80 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei – für den Sender Sat.1 war dies ein großer Erfolg. Bei den Umworbenen sorgte die Sendung für bis zu 20,8 Prozent. Vor der Kamera standen unter anderem Claudia Obert, die Modeunternehmerin war schon bei «Promi Big Brother» dabei.Matthias Mangiapane («Das Sommerhaus der Stars») verbrannte sich in der Sendung mehrfach die die Finger, während Désirée ihrem wilden Auftreten wieder einmal alle Ehre machte. Eva Benetatou blieb farblos, Ronald Schill überzeugte mit seinen männlichen Sprüchen.Inzwischen hat Sat.1 in Thailand eine zweite Staffel drehen lassen. Die Produktionsfirma Endemol Shine Germany packte unter anderem Marcus Prinz von Anhalt, Calvin Kleinen («Temptation Island») und Emmy Russ ( Beauty and the Nerd ) ein. Außerdem wurden Chris Töpperwien, «Love Island»-Kandidat Henrik Stoltenberg und die aus «Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand» bekannte Kate Merlan verpflichtet. Zusammen mit Dschungelcamp-Siegerin Melanie Müller und Model Giulia Siegel brechen die neuen Kandidaten in ein neues Abenteuer auf.Erneut zeigt der Streamingdienst Joyn alle Folgen. Außerdem bietet Joyn alle bisherigen Folgen der Reality-Show Promis unter Palmen an. Anschalten ab Montag – erwünscht!