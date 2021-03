Sky präsentiert erste Bilder von «Domina»

TV-News

Das prominent-besetzte Sky Original soll in diesem Sommer an den Start gehen.

Vor gut anderthalb Jahren kündigte Sky an, an einem neuen Original Format zu arbeiten, dass das Publikum ins antike Rom entführen und die einstige Weltmacht neu aufleben lassen soll. Seit der Ankündigung nahm das Sky-Original-Projekt, das auf den Titelhört, Formen an und soll im Juni dieses Jahres ausgestrahlt werden. Entstanden ist eine achtteilige Drama-Serie, die in den Cinecittà Studios in Rom gedreht wurde. Ab Juni 2021 soll das Format von Schöpfer Simon Burke bei Sky Atlantic in Deutschland zu sehen sein. Simon war zudem für die Drehbücher verantwortlich. Sky präsentiert nun einen ersten Trailer (siehe unten).«Domina» ist eine Produktion von Sky Studios und Fifty Fathoms, Cattleya war als Executive Production Service an Bord. Die Serie lässt die Machtkämpfe während der Herrschaft des ersten römischen Kaisers Gaius Caesar Augustus aus der Perspektive starker Frauen wieder lebendig werden und handelt von der Entwicklung Livias – gespielt von Kasia Smutniak – vom naiven jungen Mädchen zur einflussreichsten und mächtigsten Herrscherin Roms. Nach der Ermordung Julius Caesars setzen Livia und ihre Gefolgschaft alle Mittel ein, um in einer brutalen Gesellschaft zu überleben – bis hin zu Verrat und Mord. In weiteren Rollen agieren unter anderem Liam Cunningham als Livias Vater Livius, Isabella Rossellini als Livias Feindin Balbina, Matthew McNulty als künftiger Imperator Gaius, Christine Bottomley als Scribonia, Colette Tchantcho als Antigone, Ben Batt als Agrippa, Enzo Cilenti als Tiberius Claudius Nero und Claire Forlani als Claudia Octavia.Auch hinter der Kamera ist das Projekt hochkarätig besetzt. Die Regie übernahm Australiens führende Filmemacherin Claire McCarthy. Die Kostüme designte die Oscar-Preisträgerin Gabriella Pescucci, die für «The Age Of Innocence» und «Once Upon A Time in America» tätig war. Ausführende Produzenten sind Patrick Spence, Marcus Wilson, Faye Dorn, Simon Burke und Claire McCarthy. Produzent ist John Phillips. Der internationale Vertrieb verantwortet NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios und Motion Content Group.