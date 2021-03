Sci-Fi-Roman Austral wird als Serie adaptiert

Kino-News

Der Roman des preisgekrönten Autors Paul MacAuley soll von Circle of Confusion Television Studios und Big Talk Productions von ITV Studios seriell adaptiert werden.

Der preisgekrönte Science-Fiction-Roman ‚Austral’ von Schriftsteller Paul McAuley ist ein weitläufiges Drama, das im Jahr 2098 in der Antarktis spielt, Jahrzehnte nachdem die schmelzenden Gletscher einer neuen Grenze ressourcenreichen Landes gewichen sind und eine Generation von Siedlern aus der ganzen sterbenden Welt dort zusammengekommen ist. Aber für Austral Ferrado, eine von mehreren „Huskys“ oder Menschen, die gentechnisch verändert wurden, um dem immer noch gnadenlosen Klima des äußersten Südens besser standzuhalten, ist diese neue Antarktis kein Paradies. Gefangen in einer Gesellschaft, die sie eingesperrt und ihre Art mehr als Tiere als als Menschen behandelt hat, wird Austral vor nichts zurückschrecken, um ihre Freiheit zu erlangen.Elise McCredie, die das Drehbuch für «Stateless» schrieb und dafür den Drehbuchpreis der australischen Akademie für Kino und Fernsehkultur gewann, soll den Roman adaptieren. Erik Skjoldbjaerg wird als Regisseur fungieren. Beide werden neben Kenton Allen, Luke Alkin und Matthew Justice von Big Talk sowie Lawrence Mattis und Russ Buchholz von den Circle of Confusion TV Studios auch als ausführende Produzenten tätig sein.Die Produktion wird in Norwegen stattfinden. Die Standorte im hohen Norden des Landes bilden die dramatische Landschaft der Antarktischen Halbinsel. „«Austral» ist wirklich eine Geschichte für unsere Zeit. Es bekämpft den Klimawandel, Vorurteile und Machtmissbrauch in einer kühn überzeugenden Zukunftsvision. Wir freuen uns sehr, mit zwei Weltklasse-Talenten, Elise McCredie und Erik Skjoldbjaerg, zusammenzuarbeiten, um Paul McAuleys spannendes Buch auf die Leinwand zu bringen“, sagte Alkin gegenüber dem Fachblatt ‚Variety‘.