Maya Rudolph spielt bei Apple-Comedy mit

US-Fernsehen

Die halbstündige Serie ist auch mit Alan Yang und Matt Hubbard besetzt.

Der Streamingdienst AppleTV+ hat sich Maya Rudolph für eine neue halbstündige Comedy geschnappt, die bereits mit Alan Yang und Matt Hubbard besetzt ist. Die Serie handelt von Molly (Rudolph), einer Frau, deren scheinbar perfektes Leben auf den Kopf gestellt wird, nachdem ihr Mann sie mit nichts als 87 Milliarden Dollar verlässt.Yang und Hubbard haben die noch unbetitelte Serie entwickelt und werden als ausführende Produzenten fungieren. Rudolph wird als ausführende Produzentin tätig sein und die Hauptrolle unter ihrem Label Animal Pictures übernehmen. Natasha Lyonne und Danielle Renfrew Behrens von Animal Pictures werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren, ebenso wie Dave Becky von 3 Arts. Universal Television ist das Studio. Sowohl Yang als auch Hubbard haben einen Gesamtvertrag bei UTV.Yang arbeitet derzeit an der von der Kritik hochgelobten Apple-Serie «Little America». Zuvor arbeiteten er und Hubbard auch an der Amazon-Serie «Forever», in der Rudolph die Hauptrolle spielte.