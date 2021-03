Neue NFL-Rechte: FOX muss Amazon weichen

US-Fernsehen

Am Sonntagnachmittag behalten CBS und FOX ihre Rechte. Die neuen Deals gelten ab 2023.

Bereits seit Wochen ist die NFL-Saison vorbei, die Mannschaften bereiten sich für die kommende Season vor. Die National Football League (NFL) traf sich mit mehreren Medienhäusern, um die Verträge neu zu verhandeln. FOX, das bisher die Donnerstagsspiele ausgestrahlt hat, wird seine Spiele am Sonntagnachmittag beibehalten, ebenso wie CBS.NBC wird bei «Sunday Night Football» bleiben und Disneys ESPN wird seinen Lauf auf «Monday Night Football» verlängern, so Personen, die mit den Vereinbarungen vertraut sind. Amazon, der E-Commerce-Riese, der bemerkenswerte Vorstöße in die Welt der Streaming-Video-Unterhaltung gemacht hat, wird einen Zehn-Jahres-Vertrag haben, der ihm ab 2023 die exklusiven Rechte an den Donnerstagsspielen gibt. "Amazon wird seine eigenen Spiele produzieren und sie werden neue und interessante Wege einschlagen", sagt Hans Schroeder, Chief Operating Officer von NFL Media, während eines Telefonats mit den Medien am Donnerstag.Die Deals sehen eine deutliche Erhöhung der Gebühren vor. Die Gesamtsumme der Pakete könnte nach einigen Schätzungen zwischen 100 und 105 Milliarden Dollar betragen, aber NFL-Kommissar Roger Goodell lehnte es ab, über Details zu sprechen.