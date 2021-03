Das Sat.1-Umweltexperiment geht schief

Quotennews

«Promis, 7 Tage ohne ... - Das SAT.1 Umweltexperiment» überzeugte am Donnerstagabend nicht.

In dieser Woche möchte Sat.1 sich dem Thema Wald und Umwelt widmen. Dieses mutige Unterfangen ging schon am Montag mitschief, denn die fast dreistündige Primetime-Show erreichte nur 0,66 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen standen 0,41 Millionen auf dem Papier, der Marktanteil reichte nur für fünf Prozent.Die Sendung, in der die üblichen B-Promis eine Woche auf Smartphones verzichten und mit saisonalen und regionalen Lebensmitteln leben sollten, war kein Erfolg. 1,18 Millionen Zuschauer wollten Joey Heindle, Ramona Elsener, Willi Herren, Alessia-Millane Herren, Matthias Mangiapane und Hubert Fella sehen, der Marktanteil lag bei 3,9 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sicherte man sich maue 5,8 Prozent.Um 22.40 Uhr folgte die Dokumentation, die auf 0,52 Millionen Zuschauer und 2,9 Prozent Marktanteil kam. Die Doku mit Steven Gätjen und Janine Steeger enttäuschte mit 0,17 Millionen Umworbenen und 3,4 Prozent in der Zielgruppe.