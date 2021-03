VOX begleitet Kinder durch die Corona-Krise

TV-News

Im April zeigt «Wir werden groß!» elf Kinder und deren Familien, wie sie die Pandemie samt Lockdown meistern.

Seit sechs Jahren begleitet nun schon der Kölner Sender VOX die elf Kinder Abigail, Aliya, Paulina, Josephine, Linda, Mert, Matts, Sean, Tom, Victor und Eric auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden im Rahmen des Langzeitprojekts. Doch das zurückliegende Jahr hätte sich wohl selbst die fiesesten Reality-TV-Redakteure nicht ausmalen können. Die Corona-Krise schränkte das Leben aller Menschen ein, aber besonders das der Kinder. Die Jungen und Mädchen sind neun und zehn Jahre alt, als das Virus die ganze Welt lahmlegte. VOX strahlt die Dokumentation am Samstag, den 10. April, um 20:15 Uhr aus und zeigt, wie die Kinder und ihre Familie durch diese schwierige Zeit kommen.Dafür zogen im Laufe der Produktion Reporter für ganze Tage zu den Familien. Die renommierten Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum ordnen ein, was bei den Familien zu Hause und in spannenden Tests passiert und versuchen so, den Zuschauern wertvolle, glaubwürdige und lebensnahe Tipps zu geben.Neben dem Sendetermin für «Wir werden groß! 11 Kinder im Corona-Jahr» gab der Privatsender zudem bekannt, dass am Sonntag, 11. April,in die achte Staffel startet. Damit ist das Programm im Vergleich zum Vorjahr mehr als vier Monate früher dran. 2019 startet die sechste Runde jedoch ebenfalls im Frühjahr, damals sogar schon Ende März. Im vergangenen Jahr schaffte das Docutainment-Format durchschnittlich 1,07 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von 6,8 Prozent. Sendeplatz bleibt der Sonntagvorabend um 18:10 Uhr. Einen Tag später starten dann die beiden neuen Nachmittagsformate(täglich um 14 Uhr) und(täglich um 16 Uhr) – Quotenmeter berichtete.RTL zeigt drei neue Folgen der «Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show»Muttersender RTL kündigte derweil drei neue Folgen vonan, deren Premiere wie das Kinderformat bei VOX am Samstag, 10. April, ist. An den beiden folgenden Samstagabenden um 20:15 Uhr sind die beiden weiteren Sendung eingeplant. Am Konzept der Show hat RTL nichts verändert. Wie immer spielen zwei der drei gegen unbekannte Promis um 50.000 Euro – allerdings weiß niemand von ihnen, wer antreten wird und wer moderieren muss. Schiedsrichter und Spielleiter ist Thorsten Schorn.