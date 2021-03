«Beacon 23»: Lena Headey ist dabei

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird in dem Format von Spectrum-AMC die Hauptrolle spielen.

Lena Headey wird in der Spectrum-AMC Networks-Serie, die von Zak Penn stammt, die Hauptrolle spielen und diese auch produzieren. Die Serie wird als ein Sci-Fi-Psychothriller beschrieben. Sie folgt zwei Menschen, deren Schicksale miteinander verstrickt werden, nachdem sie am Ende des bekannten Universums zusammen gefangen sind."Lena Headey war eine wunderbare, vielseitige Schauspielerin, bevor sie eine der definierenden Performances der Fernsehgeschichte gab", sagte Penn. "Also, wie man so schön sagt: 'Kein Druck'. Ich bin all den Leuten dankbar, die diese Show möglich machen, sie übertreffen einfach meine Erwartungen.""Wir hatten genau eine Person im Kopf, als wir darüber nachdachten, wer Aster spielen könnte - wer könnte die Stärke, die Verletzlichkeit und die Brillanz in Zaks komplexen Charakter bringen? Niemand außer Lena Headey", sagte Katherine Pope, Leiterin von Spectrum Originals. "Wir könnten nicht aufgeregter sein, auf diesen spannenden Ritt mit Lena und Zak in den Hauptrollen zu gehen." «Beacon 23» basiert auf dem gleichnamigen Buch von Hugh Howey. Nach einer neunmonatigen exklusiven Ausstrahlung auf Spectrum wird die Serie ein zweites Fenster über die Plattformen von AMC Networks haben.