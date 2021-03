Disney+ mit großen April-Highlights

Vermischtes

Erst kürzlich machte Streamingdienst Disney+ mit dem Implementieren von Star einen großen Schritt in puncto Angebotsvielfalt. Im April wird das Angebot noch breiter.

Disney+: Die Highlights im April

Viele neue Disney+ Orignal-Titel

2. April

9. April

16. April

23. April

30. April

Schon vor Star war Disney+ das Zuhause von Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Durch Star besserte Disney+ sein Angebot ordentlich auf und dieses Vorgehen setzt sich mit einigen Highlights im April weiter fort. Es darf sich auf exklusive Neustarts, Star Originals und neue Staffeln von bereits angebotenen Serien gefreut werden. Hier ein Überblick der Highlights im April.Als kompletten Neustart startet Disney+ exklusiv die Seriemit Staffel eins. Inhaltlich beschäftigt sich die Serie mit der über fünf Jahrzehnte langen Forschung über die kreative Partnerschaft zwischen Bob Fosse und Gwen Verdon. Er ist ein visionärer Filmemacher und Choreograf sowie Regisseur des Theaters, sie ist die größte Broadway-Tänzerin aller Zeiten. Es ergab sich, dass nur Bob die bahnbrechenden Musicals schaffen konnte, in welchen es Gwen möglich war ihr volles Potenzial zu zeigen. Im Umkehrschluss konnte nur Gwen die einzigartigen Visionen von Bob auf die Bühne bringen. Ab dem 2. April gibt es diese interessante Story exklusiv bei Disney+.Ein weiterer Neustart bei Disney+ wird die Sendung, direkt mit Staffel eins bis fünf. Die unterhaltsame Thriller-Serie begleitet die junge Spionin Syndey Bristow auf ihren Reisen um die Welt im Kampf gegen die Bösen. Als Sydney bei ihrer Arbeit tief in die gefährliche Unterwelt eintaucht, offenbaren sich Familiengeheimnisse, versteckte Programme und die Liebe. Ab dem 16. April gibt es «Alias - Die Agentin» exklusiv bei Disney+.Zudem bietet Disney+ bei einigen Highlights im April wöchentlich eine neue Folge von verschiedenen Serien an. Hierzu gehören die neuen Folgen der 17. Staffel von, die vierte Staffel vonund das Star Originalmit Staffel eins. Fans von Meredith Grey oder der Feuerwehrstaffel auf Seattle sind sicherlich im Bilde, was die neuen Staffeln für sie bereit hälten, jedoch gibt es mit «A Teacher» einen komplett neuen Titel. Hier soll die Komplexität einer verhängnisvollen Beziehung zwischen einer jungen Lehrerin und ihrem Schüler mit all ihren Konsequenzen erzählt werden.Neben den genannten Highlights warten im April noch viele weitere Neustarts, neue Folgen und Staffelfinale auf Disney+-Kunden. Der Übersichtlichkeit halber sind die gesamten Informationen in dieser Liste zusammengefasst:2. April / Alle Folgen2. April / Staffelfinale9. April / Staffel 2, Folge 116. April / Staffel 2, Folge 223. April / Staffel 2, Folge 330. April / Staffel 2, Folge 42. April / Staffel 1, Folge 89. April / Staffel 1, Folge 92. April / Staffel 1, Folge 89. April / Staffel 1, Folge 916. April / Staffel 1, Folge 10 (Staffel-Finale)2. April / Staffel 1, Folge 89. April / Staffel 1, Folge 916. April / Staffel 1, Folge 10 (Staffel-Finale)21. April / Staffel 17, Folge 1 (Neustart)28. April / Staffel 17, Folge 221. April / Staffel 4, Folge 1 (Neustart)28. April / Staffel 4, Folge 223. April / Staffel 1, Folge 1 (Neustart)30. April / Staffel 1, Folge 2Zudem verbessert Disney+ das Angebot mit einigen weiteren Original-Titeln wieoder. In «Stimmungen der Erde» versteckt sich ein klassischen National Geographic-Format mit beeindruckenden Aufnahmen von riesiger Natur, «Big Shot» begleitet einen ehemaligen Männer-Basketball-Coach bei seinem ersten Job an einer Mädchenschule. Für alle Marvel-Fans wird es dann bei «MARVEL STUDIOS: GEMEINSAM UNBESIEGBAR» spannend. Die umfassende Doku-Reihe begleitet den Entstehungsprozess von neuen Film- und Serienformaten der Marvel Studios mit interessantem Blick hinter die Kulissen.Alle Disney+ Original-Highlights sind hier erneut zusammengefasst:2. April / Staffel 1, Folge 29. April / Staffel 1, Folge 316. April / Staffel 1, Folge 423. April / Staffel 1, Folge 530. April / Staffel 1, Folge 62. April / Neue Episode9. April / Neue Episode16. April / Neue Episode23. April / Staffel-Finale30. April / Neustart16. April / Staffel 1, Folge 1 (Neustart)23. April / Staffel 1, Folge 230. April / Staffel 1, Folge 316. April / Staffel 1, Alle Episoden (Neustart)22. April / Staffel 1, Alle Episoden (Neustart)Zudem gibt es alle weiteren Katalogtitel mit entsprechenden Startterminen in dieser Liste:1-3– Staffeln 1-9– Staffel 1-2(National Geographic)(National Geographic)– Staffeln 1-15– Staffeln 1-3(National Geographic)(Disney)– Staffeln 1-5- Staffeln 1-3- <(National Geographic)(Disney)– Staffel 1-3 (National Geographic)– Wilde Gedanken– Staffel 18, alle Episoden– Staffel 1 (National Geographic)