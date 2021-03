«Wonder Years»: ABC besetzt Elisha Williams

US-Fernsehen

Die Serie handelt von einer schwarzen Mittelschicht-Familie in Alabama.

Elisha "EJ" Williams wurde für die Hauptrolle des-Piloten bei ABC gecastet, wie das Fachblatt „Variety“ erfahren hat. Williams wird in der Rolle des Dean zu sehen sein, der als wissbegieriges und hoffnungsvolles zwölfjähriges Kind beschrieben wird, das in einer turbulenten Zeit erwachsen wird. Die Serie ist eine Comedy über eine schwarze Mittelklasse-Familie in Montgomery, Alabama, in den späten 1960er Jahren.Das «Wonder Years»-Reboot wurde ursprünglich bereits im Juli als in Entwicklung befindlich angekündigt. Die Serie stammt von Autor und ausführendem Produzenten Saladin Patterson, Lee Daniels und Marc Velez von Lee Daniels Entertainment sind ebenfalls ausführende Produzenten. Fred Savage wird beim Pilotfilm Regie führen und die Produktion übernehmen. Neal Marlens, der Schöpfer der Originalserie, wird als Berater fungieren.Die ursprüngliche Serie «Wonder Years» wurde von 1988 bis 1993 für sechs Staffeln und über 100 Episoden auf ABC ausgestrahlt. Sie konzentrierte sich auf die Familie Arnold, wobei Fred Savage das jüngste Kind Kevin spielte.