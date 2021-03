Quotenaus für Dunja Hayali

TV-News

Dunja Hayali begleitet mit Talk-Formaten das ZDF-Programm seit mehreren Jahren. Jetzt ist aber Schluss.

Die Beziehung zwischen Dunja Hayali und dem ZDF wollte irgendwie nie so richtig in die Gänge kommen, hat man auch kaum etwas unversucht gelassen. Seit mittlerweile 2015 sucht man mit mehr oder weniger Erfolg den Weg zum Glück. Mal sendete man im Zweiten mittwochs, dann wieder donnerstags. Mit dem Hin und Her wird 2021 jedoch Schluss sein, denn in diesem Jahr gibt es keinen neuen Versuch eine Talksendung mit Hayali zu platzieren. Gründe nannte der Mainzer Sender öffentlich keine, jedoch dürften diese offensichtlich sein.Blickt man auf die Quoten der letzten Staffel zurück, ergeben sich im Durchschnitt 1,55 Millionen Zuschauern und 8,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern ab 3 Jahren. Mit dem wöchentlichen Senderhythmus wollte man die Planung kompakt halten, dies fand zum damaligen Zeitpunkt auch Hayali selbst sehr gut. Aus den vorliegenden Zahlen geht jedoch hervor, dass man erneut eher falsche Entscheidungen getroffen hat, von einem Erfolg war nie die Rede. Nachdem man es in den vorherigen Jahren bereits mit monatlichen Ausstrahlungen, sowie auch den 2020 versuchten wöchentlichen Ausstrahlungen versucht hat, scheint keine Steigerung erkennbar, also ist Schluss.Naja, nicht so wirklich. Der Sender gab gegenüber der Goldenen Kamera bekannt, dass man zwar nicht weiter auf ein eigenes Talk-Format mit Dunja Hayali setzte, jedoch seien neue Gesprächsformate mit Blick auf die Bundestagswahl 2021 geplant. Hierbei würde dann auch Hayali zum Einsatz vor der Kamera kommen. Somit ist also erneut kein Schlussstrich zwischen Hayali und dem ZDF gezogen.