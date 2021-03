«Die Rosenheim-Cops» bekommen ein Primetime-Special

TV-News

Die erfolgreiche Vorabendserie, die auch am Nachmittag punktet, bekommt ein 90-minütiges Special.

Mit «Die Rosenheim-Cops» hat das ZDF eine fiktionale Antwort auf den Dauerbrenner «Bares für Rares» geschaffen, denn man könnte meinen, es könnte nie zu viele Ausstrahlungen der bayerischen Serie geben. Aufgrund des aktuellen Erfolges – über fünf Millionen Zuschauer am Vorabend – lässt der Mainzer Sender ein Primetime-Special drehen.Das Special „Mörderische Gesellschaft“ dauert 90 Minuten und wird von Bavaria Fiction umgesetzt. Die bekannten Darsteller Dieter Fischer, Igor Jeftić, Karin Thaler, Marisa Burger, Max Müller, Alexander Duda, Sina Wilke, Christian K. Schaeffer, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig sind vor der Kamera zu sehen."Wir freuen uns sehr, dass das ZDF uns nach dem großen Erfolg der letzten beiden Winterspezials erneut mit einem Film in Spielfilmlänge beauftragt hat", so Produzent Alexander Ollig. Weitere Folgen sind sicher, denn im Anschluss an den 90-Minüter werden 26 neue Folgen der beliebten Serie gedreht.