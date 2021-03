Blockbuster-Battle

ProSieben setzt erneut auf eine Free-TV-Premiere am Sonntagabend. Mit «Alita: Battle Angel» scheint der perfekt Titel für das Quotenmeter-Format gefunden. Kann der Film gegen «Tomb Raider» und «Mord im Orient Express» überzeugen?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(Sat.1, 20:15 Uhr)Kenneth Branagh adaptiert einen Agatha Christie-Klassiker für die große Leinwand und fährt mit einem beeindruckenden Star-Ensemble auf: Ein Schneesturm zwingt den Orient Express zum Anhalten. Während sich die Fahrgäste darüber echauffieren, entdeckt das Zugpersonal eine Leiche: Es handelt sich um den Händler Mr. Ratchett. Auf den mitreisenden Meisterdetektiv Hercule Poirot warten 13 Verdächtige und somit 13 Geschichten. Die Quotenmeter-Kritik zum Film zog 2017 das Fazit: „«Mord im Orient-Express» ist ein opulent ausstaffierter, spitzenmäßig besetzter Krimi, der auf der größtmöglichen Leinwand genossen werden sollte.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Nach «Widows» zückt ProSieben auch in dieser Woche eine Free-TV-Premiere. «Alita: Battle Angel» ist ein beeindruckendes Science-Fiction-Abenteuer von Robert Rodriguez und James Cameron nach dem Manga von Yukito Kishiro: Der Wissenschaftler Dr. Dyson Ido erweckt den kaputten Cyborg-Körper eines Mädchens zu neuem Leben. Gemeinsam mit ihrem Freund Hugo begibt sich Alita - wie Ido sie nennt - auf die Suche nach ihrer Vergangenheit. Als die Mächtigen der Stadt die Jagd auf sie eröffnen, entdeckt Alita alte Kräfte, die der Schlüssel zur Rettung ihrer Welt sein könnten.Quotenmeter.de: 5Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 5IMDB User Rating: 7(RTL, 20:15 Uhr)Die wohl berühmteste Videogame-Heldin aller Zeiten ist zurück auf der Leinwand! Knapp 15 Jahre nach Lara Crofts letztem Kino-Abenteuer löst Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander («The Danish Girl») in diesem Reboot Angelina Jolie als Power-Archäologin ab. Basierend auf dem gleichnamigen Videospiel von 2013 zeigt «Tomb Raider» die Ursprünge der Figur Lara Croft. Diese begibt sich mit der Suche nach ihrem verschollenen Vater auf ihre erste Abenteuerreise, die sie direkt in die Arme von Widersacher Mathias Vogel führt. Alicia Vikander nutzt dabei von Beginn an ihre Chance, der Protagonistin ein frisches Image zu verpassen und sie zu einer zeitgemäßen Actionheldin zu machen, die für Frauenpower der neuen Generation steht.Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDB User Rating: 6