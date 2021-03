Interview

Digital Natives: Valea Scalabrino

Veit-Luca Roth von 11. März 2021, 11:30 Uhr

Aktuell ist Valea Scalabrino in der Eventwoche der UFA-Seria-Drama-Produktion «Unter Uns» zu sehen. Im Fragebogen verriet sie, was am Abend zum Abschalten nicht fehlen darf.

Wofür brennst du in deinem Beruf?

Mein Beruf ist sehr vielseitig, neue Menschen, neue Aufgaben, neue Herausforderungen.



Welche Dinge benötigst du im Alltag?

Mein Handy.



Wo informierst du dich?

Auf Instagram und bei Apple Nachrichten.



Mit wem aus der Branche möchtest du einmal zusammen arbeiten?

Ich habe keine Präferenzen.



Welche Lebensweisheit hat dich positiv beeinflusst?

„Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.“ Ich finde, der Spruch sagt alles.



Wie schaltest du abends ab?

Das ist ganz unterschiedlich. Aber ein warmes Abendessen ist schon viel wert.



Wie hältst du dich fit?

Ich mache gelegentlich kleine Workouts zu Hause und gehe zudem viel zu Fuß! Aktuell möchte ich mich natürlich keinen unnötigen Gefahren aussetzen, wie beim Bahnfahren. Aber ich denke, es kommen auch wieder Zeiten, wo man das Auto stehen lassen kann und bedenkenlos Bahnfahren kann. So läuft man dann doch 1-2 Schritte mehr.



Welche Social-Media-Apps nutzt du?

Instagram



Welches Spiel zockst du gerne auf dem Computer, der Konsole oder dem Smartphone?

Ich habe ein Inneneinrichtungs-Spiel auf meinem Handy. Wenn man auf den Corona-Test warten muss, ist das ganz praktisch.



Streaming, Abos & Co: Wofür bezahlst du monatlich?

Ich besitze



«Unter Uns» – produziert von UFA Serial Drama – ist täglich bei RTL um 17:30 Uhr zu sehen. Zudem stehen die Episoden auf Abruf bei TV Now zur Verfügung. Aktuell findet noch bis zum 16. März die Eventwoche „Im Visier der Vergangenheit" statt.

