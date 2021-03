FOX nimmt die dritte Staffel «The Rookie» ins Programm

TV-News

Die neue Reihe beschäftigt sich mit der Polizeiarbeit in Zeiten der Black-Lives-Matter-Bewegung.

Ab dem 21. Mai zeigt der Pay-TV-Sender FOX die dritte Staffel der Polizei-Serie. Die Folgen werden immer freitags um 21 Uhr ausgestrahlt. Die neue Staffel thematisiert unter anderem aktuelle Ereignisse wie das Thema Polizeigewalt und die Black-Lives-Matter-Bewegung auf. „Wir wollten die Diskussion würdigen, die seit dem Tod von George Floyd noch intensiver geführt wird, indem wir uns in «The Rookie» mit der Realität der systemischen Ungerechtigkeit und des polizeilichen Missbrauchs auseinandersetzen“, sagte Showrunner Alexi Hawley dem ‚Hollywood Reporter‘.Hawley nimmt in dieser Staffel schonungslos das Problem rechtswidriger Polizeigewalt in den Fokus und geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er die Fehler im System offenlegt, die die Aufarbeitung rassistischer Auswüchse bei der Polizei erschweren. Dafür kooperierten er und Hauptdarsteller und Koproduzent Nathan Fillion eng mit der Bürgerrechts-NGO ‚Color of Change‘ und ‚Breaking Barriers United‘.Fillion betonte ebenfalls gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘, wie wichtig es sei, den Einfluss der Serie verantwortungsvoll einzusetzen. Man wolle die Probleme auch aus Sicht der afroamerikanischen Bevölkerung so authentisch wie möglich darstellen. Die Folgen sind sowohl in deutscher als auch in englischer Tonspur wählbar. Alle 16 Folgen sind im Anschluss an die lineare Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar.