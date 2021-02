«Der Staatsanwalt» knackt die sieben Millionen-Zuschauer-Marke

Quotennews

Die Krimiserie legte ein weiteres Mal zu und läutete somit einen rundum gelungen Freitagabend im ZDF ein.



stellte bereits in der Vorwoche einen neuen Bestwert auf, doch dieser wurde am gestrigen Abend erneut übertroffen. Von 6,97 Millionen Fernsehenden verbesserte sich die Krimiserie auf 7,38 Millionen Zuschauer. Somit kam ein hervorragender Marktanteil von 22,3 Prozent zustande. Bei den 0,79 Millionen Jüngeren verlor das Format hingegen leicht. Mit einem Prozentpunkt weniger war aber noch immer eine starke Quote von 9,4 Prozent möglich.Im Anschluss hielt sichebenfalls bei 5,73 Millionen Fernsehenden. Weiterhin wurde ein hoher Marktanteil von 18,3 Prozent ermittelt. Bei den 0,71 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr das ZDF eine Sehbeteiligung von 8,8 Prozent ein. Mit demverkleinerte sich die Reichweite auf 3,76 Millionen Menschen. Mit 13,5 Prozent lag der Marktanteil hier noch knapp über dem Senderschnitt. 0,74 Millionen jüngere Interessenten erhöhten hingegen auf eine starke Sehbeteiligung von 9,7 Prozent.Ab 22.30 Uhr musste diegegenüber der Vorwoche leichte Verluste einstecken. 4,43 Millionen Fernsehenden sicherten sich jedoch noch immer hohe 18,4 Prozent Marktanteil. Bei den 1,29 Millionen Jüngeren verbuchte der Sender ein ausgezeichnetes Ergebnis von 18,8 Prozent. Für dasschalteten noch 2,20 Millionen Zuschauer ein. Die passable Quote von 11,6 Prozent hielt sich im Vergleich zur Woche zuvor beinahe konstant. Bei den 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das Format. Herausragende 18,6 Prozent Marktanteil stellten das bislang beste Ergebnis in diesem Jahr dar.