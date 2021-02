«Ponyhof und Mittelfinger»: Neuer Podcast von Nicole Jäger

Vermischtes

In Zusammenarbeit mit Seven.One Audio startete Comedian Nicole Jäger am 18. Februar 2021 ihren Podcast «Ponyhof und Mittelfinger».

Wer in der letzten Zeit im Comedy-Bereich unterwegs war, kam an Nicole Jäger nicht vorbei. Die erfolgreiche Comedian und Bestsellerautorin zählt nicht nur zu den beliebtesten Acts in der Comedy-App Smyle, sie gewann sogar zuletzt den ersten Smyle-Award in der Kategorie „Beste Künstlerin“. Mit einem eigenen Podcast vervollständigt Jäger nun ihr Portfolio und möchte inmit Freundin Philina über Alltägliches in humoristischer Beste-Freunde-Manier sprechen.Von Seiten der Geschäftsführung der Seven.One AdFactory und Seven.One Audio in Person von Katharina Frömsdorf gibt es für Jäger und den neuen Podcast volles Lob. Es sei die erste Kooperation zwischen der Comedy-Talentschmiede Smyle und Seven.One Audio und daher ein ideales Beispiel, wie der Konzern intern Ressourcen perfekt nutze. Die erfolgreichen Künstler [bei Smyle] bekämen so Ausdrucksmöglichkeiten auf anderen Plattformen und Frömsdorf sei sich sicher, dass sich der unterhaltsame Podcast von und mit Nicole Jäger schnell eine Fangemeinde auf den üblichen Podcast-Plattformen sichern werden.Comedian Nicole Jäger sieht in Smyle vor allem die Chance sich in Zeiten von Auftrittsverboten ideal präsentieren zu können und ist für die Zusammenarbeit sehr dankbar. Ebenfalls sagt sie, dass der Kontakt zu Seven.One Audio über Smyle zustande kam und für sie von Anfang an klar war, dass sie den Podcast nur mit ihrer Freundin Philina machen würde. Die beiden würden vor dem Mikro genauso sprechen, wie ohne Mikrofon und Aufnahme, unverblümt, offen und schwarzhumorig. Thematisch soll es um Alltägliches wie Dresscodes, Menstruation, Männer und den „Mittelfinger der Woche“ gehen. Verfügbar ist der Podcast mit einer ersten Folge seit dem 18. Februar überall da, wo es Podcasts gibt.