ZDF dreht neuen «Zwerg Nase»-Film

TV-News

Gedreht wird seit einiger Zeit im Auftrag des ZDF auf Schloss Lednic, in den tschechischen Orten Loket, Ploskovice und Umgebung. «Zwerg Nase» entsteht damit als neuer Film der Reihe Märchenperlen.

Zur Story muss zu dem bekannten Märchen von Wilhelm Hauff wohl nicht mehr viel gesagt werden, wer es jedoch nicht kennen sollte, hat bisher eine tolle Geschichte verpasst. Der kleine Jakob wird als zwölfjähriger Bub von der bösen Fee Kräuterweis gefangen und dazu gezwungen, für sie und ihre Gäste zu kochen. Nicht genug, dass die Gefangenschaft und Zwangsarbeit über sieben Jahre geht, als die Fee den mittlerweile jungen Mann gehen lässt, verwandelt sie ihn in einen Zwerg, wodurch ihn nicht einmal mehr seine Mutter erkennt.Nicht erkannt von seiner Mutter macht Jakob als Zwerg das Einzige, was er als Junge gelernt hat, er kocht. Beim Herzog des Landes findet der Zwerg eine Anstellung, in welcher er seine außerordentlichen kulinarischen Fähigkeiten Tag für Tag unter Beweis stellt. Dann doch wird von ihm die sogenannte Pastete Souzeraine gefordert, davon hat Jakob noch nie in seinem Leben gehört. Doch nun spielt ein Hauch von Schicksal eine Rolle, denn Jakob trifft auf eine Gefährtin, die ebenfalls die Bekanntschaft der Fee Kräuterweis machen musste. Schnell ist geklärt, dass Jakob für die Pastete eine besondere Zutat braucht, das Kräutlein Nies-Mit-Lust. Zudem soll ihm die Zutat nicht nur bei der Pastete weiterhelfen können.Produziert wird der neue Märchenfilm Zwerg Nase von PROVOBIS FILM und MIA Film, wobei Jens Christian Susa als Produzent für PROVOBIS FILM und Zbynek Pippal und Michal Pokorný für MIA Film als Co-Produzenten auftreten. Im Auftrag des ZDF liegt die Verantwortung bei Götz Brandt und Irene Wellershoff. Bis zum 10. März soll noch gedreht werden und eine Ausstrahlung ist im ZDF dann für 2022 geplant.