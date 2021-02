«Topmodel»-Suche: Nikeata Thompson führt zu keinem Höhepunkt

Quotennews

Am Donnerstagabend holte die dritte Folge der 16. Staffel erneut sehr gute Reichweiten.

Die 16. Staffel vonstartete vor zwei Wochen mit rund 2,3 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren, in der vergangenen Woche begeisterte Heidi Klum schon 2,80 Millionen Zuschauer. Am Donnerstag stand bei der Castingshow alles im Zeichen von mystischen Ballett-Tänzerinnen, die dabei ihr Körpergefühl und ihre Beweglichkeit unter Beweis stellen mussten.Zwischen 20.15 und 22.35 Uhr verfolgten 2,33 Millionen Zuschauer die dritte Ausgabe der 16. Staffel, die einen Marktanteil von 7,3 Prozent holte. Bei den jungen Zuschauern verzeichnete die Episode mit Gastjurorin Nikeata Thompson einen Marktanteil von 17,7 Prozent. In den vorherigen zwei Wochen standen 18,3 und 22,4 Prozent auf der Uhr. Die ersten zwei Geschichten sorgten für 1,55 sowie 1,93 Millionen Umworbene, die Topmodels fuhren nun 1,58 Millionen Zuschauer ein.Annemarie Carpendale unterhielt 1,05 Millionen Fernsehzuschauer beim ProSieben-Magazin, das bis 23.30 Uhr andauerte. Der Marktanteil belief sich auf 5,5 Prozent, bei den jungen Menschen verbuchte die rote Sieben 12,4 Prozent. Eine weitere Ausgabe vonüber die erfolgreichsten Sängerinnen sorgte für 8,4 Prozent bei den Umworbenen. Beim Gesamtpublikum fuhr die Sendung 0,41 Millionen Zuschauer ein.