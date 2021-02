«Der Bachelor» führt weiterhin die Zielgruppe an

Quotennews

Auch wenn die Reichweite gegenüber der Vorwoche etwas abnahm, generierten die Konkurrenzprogramme weniger Zuschauer.



Niko Griesert nahm die verbleibenden elf Frauen am Mittwochabend mit in die neue Unterkunft am Chiemsee. Nach einigen Streitereien aufgrund der Zimmeraufteilung bekamen sechs Frauen die Chance auf ein Gruppendate in einem Wellnesshotel. Zuletzt war die Quote auf annehmbare 7,1 Prozent bei 2,19 Millionen Fernsehenden gestiegen. In der Vorwoche reichten 1,38 Millionen Werberelevanten zudem für einen neuen Staffelhöchstwert von starken 15,7 Prozent Marktanteil.Ganz so stark zeigte sich die fünfte Folge am gestrigen Abend bei RTL nicht. Die Reichweite sank auf 2,06 Millionen Menschen und somit sank auch die Quote auf einen akzeptablen Wert von 6,5 Prozent. Bei den 1,24 Millionen Umworbenen kamen hohe 14,4 Prozent Marktanteil zustande. Zu dieser Zeit war die Show somit das meistgefragte Programm in der Zielgruppe.ProSieben startete mit einer neuen Folge der Actionseriein den Abend. Im Anschluss ging es weiter mit der ersten Folge von, einem Spin-Off der Serie. 1,12 beziehungsweise 1,10 Millionen Fernsehende ließen sich für das Programm begeistern. Der Marktanteil verbesserte sich somit von 3,4 auf passable 3,6 Prozent. 0,58 und später 0,56 Millionen Jüngere bescherten dem Sender akzeptable Sehbeteiligungen von 6,8 sowie 6,7 Prozent. Zwei Episoden der Mysteryseriebrachten es im Anschluss auf mäßige 3,1 und 3,7 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe kletterte die Quote von 6,6 auf 7,9 Prozent.