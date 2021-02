Amira Pocher startet eigenen Podcast

Vermischtes

Amira Pocher wird nach ihrem Pärchen-Podcast mit Ehemann Oliver künftig auch einen eigenen Podcast erhalten. Dieser heißt. Die Sendung soll alle zwei Wochen immer am Mittwoch zur Verfügung gestellt werden und sich mit Hörerfragen beschäftigen. Dem Themenspektrum sind dabei kaum Grenzen gesetzt – wie es sich für einen Podcast eben gehört – und alles von Beauty über Influencer-Brands bis hin zu plastischer Chirurgie sowie Schwangerschaft, Ernährung und Sport soll besprochen werden.Audio-Now-Hörer können interaktiv dabei sein und ihre Fragen per Sprachnachricht einreichen. „Das ist eine richtig große Ehre für mich, nach einem echt erfolgreichen ersten Podcast-Jahr an Ollis Seite jetzt zusätzlich mein eigenes Format bei Audio Now zu starten. Wir haben da einiges Herzblut reingesteckt, es wird zu 100 Prozent Amira, meine Themen, meine Gäste - und ganz wichtig: meine Community“, erklärte Amira Pocher und fügte an: „Vielleicht wird «Hey Amira» ein Beste-Freundinnen-Podcast, aber natürlich auch für Jungs. Und das Wichtigste: An Ollis Seite mache ich natürlich auch mit viel Freude weiter. Der wird mich so schnell nicht los!“Hergestellt wird «Hey Amira», genau wie «Die Pochers hier», von der Podcastbande, der Audio-Produktion der Kölner SR Management GmbH, im Auftrag von Audio Now. Die erste Folge, die seit dem gestrigen Mittwoch verfügbar ist und etwa 45 Minuten dauert, dreht sich um Thema Beauty-Produkte und der Frage, ob diese denn wirklich helfen. Dazu spricht Amira mit Beauty-Influencer und Biologie-Student Leon, der den Kanal «xscincare» betreibt.