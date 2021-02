Verpatzte Knie-OP: Vanessa fällt die Decke auf den Kopf

Soap-Check

Bei «Berlin – Tag & Nacht» schwebt Ole nach dem romantischen Stelldichein mit Mandy auf Wolke Sieben.

Beflügelt durch die bestandene Prüfung macht Mona sich sofort an die Arbeit. Tatjana ist sich sicher, in Mona die perfekte Geschäftspartnerin gefunden zu haben, auf die sie sich bedingungslos verlassen kann. Doch Mona vermisst Jens und beschließt, ihn in Paris zu besuchen. Sie reist ab, ohne es mit Tatjana zu besprechen. David ist fassungslos, dass Gregor ihn ausgetrickst hat und nun seine Hotelanteile besitzt. Doch auch Amelie ist verunsichert – kann sie Gregor trauen? Wird er ihr die Anteile übergeben? Amelie beschließt, die Initiative zu ergreifen und verführt Gregor ganz berechnend. Britta lässt sich auf die Affäre mit Hendrik ein. Beiden ist klar, dass niemand von ihrer Verbindung erfahren darf – aber dann werden sie ausgerechnet von Lilly und Joe ertappt. Als Hannes Merle mit einem Brief darauf stößt, dass man seine Träume verfolgen sollte, wächst Merles Wunsch, an einem Leichtbauflugkurs teilzunehmen. Doch erst als Tina ihr versichert, mit Simon die Gärtnerei zu stemmen, verabschiedet Merle sich freudig gen Schweden.Ariane treibt erneut einen Keil zwischen Selina und Christoph. Florian bittet Maja um Verzeihung. Leentjes Freizeitgestaltung ist für André eine Herausforderung. Max heitert Vanessa auf. Bestärkt durch Selina wagt Christoph den Schritt und lässt sich zur Landratswahl aufstellen. Doch Selinas Vertrauen in ihn wird kurz darauf wieder auf eine harte Probe gestellt – Ariane spielt ihr belastendes Material gegen ihn zu. Leentje will mit André ein kleines Abenteuer erleben und plant eine Übernachtung im Freien. Aufgrund der Kälte ist er davon nicht sonderlich begeistert und als er plötzlich Magenschmerzen bekommt, scheint die Unternehmung endgültig zu platzen. Florian wirft Maja vor, den Ausschlag gemeinsam mit Shirin vorgetäuscht zu haben, was sie jedoch abstreitet. Gleichzeitig tauchen im Netz immer mehr Stimmen auf, die behaupten, ebenfalls von der Quelle geheilt worden zu sein. Als Florian erfährt, dass auch Andrés Magenschmerzen dank des Quellwassers verschwunden sind, geht er einen Schritt auf Maja zu und bittet sie um Verzeihung. Vanessa fällt die Decke auf den Kopf: Sie muss nach ihrer missglückten Knie-OP immer noch im Bett liegen und langweilt sich fürchterlich. Doch Max versteht es, sie aufzumuntern, indem er sie vorsichtig mit einem Bollerwagen durch die Gegend fährt.Pfarrer Kurz ist nach der Reaktion der Lansinger verunsichert und bittet Generalvikar Kaiser um Rat. Hat er etwa einen Fehler gemacht? Unterdessen ist Sarah enttäuscht, dass der Pfarrer Jennys Entschuldigung nicht annehmen kann. Wird ihr Geburtstag von dem Unfrieden überschattet werden? Bamberger ist enttäuscht, als Patrick offensichtlich mehr Zeit mit Veronika als mit ihm und Vera verbringen will.Luke will auf jeden Fall verhindern, dass Bambi sich zwischen ihn und Sina drängt. Deshalb schmiedet er einen Plan, um damit sicherzustellen, dass Sina sich nicht von ihm trennt. Easys Versuch, mit einem Konzert Kunden für sein Büdchen zurückzugewinnen, scheitert, stattdessen profitiert seine Konkurrentin Monika davon. Doch Easy schlägt zurück.Als Justus seinen Kummer mit Arbeit betäubt, warnt Richard ihn, nicht wie Georg zu werden. Schließlich trifft Justus eine Entscheidung. Deniz und Moritz gelingt es, Chiara den Druck zu nehmen und zu mehr Strahlkraft auf dem Eis zu verhelfen. Als Marie mitbekommt, wie mies es Yannick mit seinem Liebeskummer um Vanessa geht, versucht sie ihn aus seinem Tief zu locken...Auch wenn Katrin sich tough gibt, ahnt Maren, dass es ihrer Freundin nicht gut geht. Als sich Katrins Frust an der falschen Stelle Bahn bricht, kommt Maren ihr zu Hilfe. Aber wird Katrin Marens Fürsorge zulassen? Nachdem er hinter Michis wahre Motive gekommen ist, glaubt Gerner, dass der Besuch schon bald ein Ende haben wird. Doch gegen Yvonnes großes Herz hat er keine Chance, als klar wird, dass Michi echte Unterstützung gebrauchen kann.Die Projekttage „Schule vor 100 Jahren“ sind in vollem Gange – und Klaus Färber nimmt seine Aufgabe als Organisator sehr ernst. So versperrt er zum Beispiel die Toiletten und lässt einen Donnerbalken installieren. Die improvisierte Toilettenanlange und andere Aktionen kommen jedoch weder bei den Schülern noch bei seinen Kollegen gut an. Carmen und Lukas nähern sich derweil immer weiter an. Als Rosa sie in flagranti erwischt, vertraut sich Carmen ihrer besten Freundin an. Lukas hat in der Zwischenzeit eine Idee, wie sie ihre Liebe testen können. Er will, dass Carmen zu ihm zieht. Aber sie weiß nicht, ob das ein guter Plan ist. Dietrich wiederum hat eine Verehrerin. Es handelt sich um die Mutter einer Schülerin. Allerdings hat er keinerlei Interesse und die extreme Anmache überfordert den Lehrer. Als aus den lasziven Spielchen bitterer Ernst wird, droht Dietrichs Leben komplett aus den Fugen zu geraten…Vince ist wie elektrisiert, als er morgens spontan ein neues Jobangebot erhält: Er soll als Einspringer bei einem Stunt-Shooting mitwirken. Zwar mahnt ihn Lea, Meike endlich die Wahrheit zu sagen und Vince hat es auch vor – doch als Meike wieder Sorgen hat, packt er es doch nicht. Von Lea zur Rede gestellt, gibt er zu, dass er einfach beides will: Meike UND Stunts. Auf dem Stuntplatz sind Meike und die Lügen dann aber erst einmal vergessen. Vince will den Job unbedingt durchziehen und ignoriert seinen lädierten Rücken. Die Quittung kommt später, als er bei einer Reihe von Stunt-Wiederholungen einen Unfall baut – und ein ahnungsloser Foto-Assistent seinen Notfall-Kontakt informiert: Meike…Ole schwebt nach dem Geburtstagssex mit Mandy auf Wolke Sieben und will seine Traumfrau erobern. Als er sie in der Schnitte mit einem Blumenstrauß überrascht, verpasst sie ihm jedoch peinlich berührt einen Korb. Während Mandy sich vor ihren Kolleginnen für ihren ONS mit Ole rechtfertigt, glaubt der, seine Angebetete mit einer großen Geste beeindrucken zu müssen. Als Ole Mandy daraufhin mit einem Ständchen seine Gefühle gesteht, erleidet er jedoch erneut Schiffbruch. Geknickt zieht Ole von dannen. Dennoch ist er weiterhin felsenfest davon überzeugt, dass er und Mandy füreinander bestimmt sind.