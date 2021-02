Back to the Roots: Melissa Damilia kehrt zu «Love Island» zurück

TV-News

Die ehemalige Bachelorette wird ab der kommenden Staffel immer dienstags, donnerstags und sonntags bei "Love Island - Aftersun: Der Talk danach" zu sehen sein.

Mit dem Start der neuen-Staffel am 8. März wird es zwar noch keinen «Love Island – Aftersun: Der Talk danach» geben doch bereits am 16. März wird Melissa Damilia und Jimi Blue Ochsenknecht exklusive Einblicke in die Liebesvilla geben. Für Damilia ist es damit eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte, denn 2019 begann beiihre Reise durch die Reality-Shows des Landes. Im vergangenen Dezember war sie bei RTL alszu sehen.Nun beerbt sie also Cathy Hummels als Moderatorin der anschließenden Highlight-Show, die immer dienstags, donnerstags und sonntags zu sehen sein wird. „Es ist wie nach Hause zu kommen und ich freue mich sehr, wieder ein Teil von 'Love Island' zu sein und gemeinsam mit Jimi 'Aftersun: Der Talk danach' zu moderieren. Ich bin schon sehr gespannt, die Reise der Islander zu verfolgen und werde wahrscheinlich stark mit ihnen mitfühlen, da ich diese Erfahrung selbst schon hinter mir habe", freute sich Melissa Damilia.Zusammen mit Jimi Blue Ochsenknecht wird sie das Format moderieren und einen dauerhaften Secret-Gast bei sich begrüßen. Zudem haben sich bereits mehrere Kult-Islander der vergangenen Staffeln angemeldet und auch Islander aus der aktuellen Staffel sind zu Gast. Das Talk-Format, in dem über die aktuellen Geschehnisse geplaudert wird, die Neuzugänge gecheckt werden und Abschied von den Isländern genommen wird, läuft zum ersten Mal am Dienstag den 16. März um 23:45 Uhr. Die Sendung wird ebenfalls von ITV Studios Germany produziert.