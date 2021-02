«Tatort» fällt unter zehn Millionen Zuschauer, «Frühling» mit neuem Reichweitenrekord

Quotennews

Der Krimi war noch immer sehr gefragt. Trotzdem nutzte die Konkurrenz im ZDF den leichten Rückgang für einen neuen Bestwert.



Imwurde der Veranstalter eines "Rock gegen Rechts"-Konzerts am Rheinufer erschossen. Er hatte zuvor um Polizeischutz gebeten, da er auf mehreren rechten Todeslisten stand, doch dies war abgelehnt worden. Die Ludwigshafener Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern ermittelten daraufhin in der rechtsextremen Szene. Eine Woche zuvor lag die Reichweite bei 10,81 Millionen Fernsehenden. Das Erste generierte herausragende 29,9 Prozent Marktanteil. Bei den 2,70 Millionen Jüngeren kam ebenfalls eine ausgezeichnete Quote von 26,0 Prozent zustande.Diese Woche fiel der Krimi etwas zurück und begeisterte noch 9,16 Millionen Fernsehende. Dies glich einem hervorragenden Marktanteil von 25,6 Prozent. Bei den 2,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand ein sehr starkes Ergebnis von 22,2 Prozent auf dem Papier. Die Talkshowhielt noch 3,99 Millionen Interessenten auf dem Sender. Somit ging die Quote auf gute 14,2 Prozent zurück. Bei den 0,75 Millionen jüngeren Zuschauern waren hohe 9,2 Prozent Marktanteil möglich.Das ZDF hielt mit der Dramödiegegen die starke Krimikonkurrenz. Der letzte Teil der TV-Reihe hatte in der Vorwoche gute 15,9 Prozent Marktanteil vor 5,76 Millionen Fernsehenden eingebracht. Zudem sorgten 0,80 Millionen Jüngere für eine Sehbeteiligung von 7,6 Prozent. Das Programm vergrößerte die Reichweite auf einen neuen Bestwert von 6,24 Millionen Menschen. Auch der Marktanteil kletterte auf 17,4 Prozent. Bei den 0,83 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden hohe 8,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Ab 22.15 Uhr verlor Teil zwei der neuen Miniserieim Vergleich zur Vorwoche noch mehr. 1,49 Millionen Fernsehzuschauer entsprachen mauen 8,2 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurde eine mickrige Quote von 2,7 Prozent ermittelt.