FOX arbeitet an «Clue»

US-Fernsehen

Die animierte Serie basiert auf dem bekannten Brettspiel.

Der Fernsehsender FOX lässt seine Tochterfirmen Fox Entertainment und Bento Box Entertainment zusammen mit Hasbros eOne eine neue animierte Serie namensentwickeln. Derzeit sind noch keine Autoren oder Produzenten an dem Projekt beteiligt. Das Format basiert auf dem Brettspiel, das im Jahr 1949 veröffentlicht wurde."Wir sind begeistert, wieder einmal mit unseren großartigen Partnern bei Fox und Bento Box an dieser aufregenden neuen Serie zu arbeiten", sagte Pancho Mansfield, eOnes Präsident für globale Scripted Programming. „«Clue» ist eine kultige Krimiserie, die Mystery und Intrigen ausstrahlt und Fans auf der ganzen Welt hat. Wir können es kaum erwarten, unsere neu gestaltete animierte Version mit den Zuschauern zu teilen."Das Brettspiel wurde bereits 1985 verfilmt und kam mit den Stars Madeline Kahn, Tim Curry, Martin Mull und Christopher Lloyd in die Kinos. An einem Remake des Streifens wird seit Jahren gearbeitet.